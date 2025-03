Luka Dončić z nasmeškom spregovoril o rekorderju LeBronu Jamesu

"Mogoče mu uspe priti do 70 tisoč, pri njem se nikoli ne ve (smeh, op. p.)," je bil po sedmi zaporedni zmagi Los Angeles Lakers in rekordu preseženih 50 tisoč točk LeBrona Jamesa dobro razpoložen Luka Dončić. Ta je ob zmagi proti New Orleans Pelicans (136:115) dosegel 30 točk, osem skokov in 15 asistenc.

Košarkarjem Los Angeles Lakers gre v zadnjem času vse kot po maslu. S sedmo zaporedno zmago so zdaj pri izkupičku 39-21, s čimer še naprej zasedajo visoko drugo mesto v izjemno izenačeni zahodni konferenci. Vse bolj in bolj sproščeno od prihoda v mesto angelov na parketu deluje tudi slovenski košarkarski virtuoz Luka Dončić, ki prave občutke išče še predvsem pri metu. Proti New Orleansu se je podpisal pod 30 točk, ob tem pa je svojim soigralcem podelil kar petnajst asistenc.

"Brati igro mi je nekaj naravnega, igram že kar nekaj časa, tako da približno vem, kaj pričakovati od posamezne ekipe. Pomembni sta tudi priprava na tekmo in potem izvedba. Še vedno lovim pravi ritem, a na koncu je pomembno zmagovanje tekem, to nam zdaj uspeva in pri tem ne smemo zaspati. V trenutkih, ko mi igra steče, se res počutim dobro. Moram pa se posvetiti svojemu proslavljanju, ker nikoli ne vem, kaj storiti, tokrat sem začel kar poskakovati. A to so trenutki, ko se v košarki počutim najbolje, ni boljšega občutka od tega," je z nasmeškom dejal slovenski as.

Luka Dončić je ob 30 točkah podelil še 15 asistenc. Foto: Reuters

James z velikim rekordom

Tokrat je bil v središču pozornosti tudi LeBron James, ki je s trojko dobrih osem minut pred koncem druge četrtine kot prvi v zgodovini v svoji 22. sezoni v ligi NBA presegel mejo 50 tisoč točk v karieri. Ob tem mu je ob metu asistiral ravno Dončić, ki je bil navdušen nad dosežkom svojega soigralca.

"To je noro, videti, kaj počne pri teh letih, je nekaj neverjetnega. Doseči 50 tisoč točk … nemogoče je povedati, kako velik dosežek je to. Mogoče mu uspe priti do 70 tisoč, pri njem se nikoli ne ve (smeh, op. p.). O LeBronu se iskreno v tem času tukaj nisem naučil nič novega, vedel sem že prej, koliko dela in koliko vlaga v svoje telo, in da tudi zaradi tega igra na takšni ravni. Biti poleg njega je pomemben proces učenja zame," je o 40-letnem košarkarju spregovoril Slovenec.

LeBron James je ob velikem rekordu ostal brez besed. Foto: Reuters

Zadovoljen je bil tudi James. "Vemo, kaj želimo storiti vsak večer, trener nas je postavil v položaj, v katerem lahko zmagujemo, mi pa sledimo njegovemu načrtu. Ne vem, kaj reči o mojem rekordu, to je veliko točk. Ne vem … pomislil sem, kaj vse sem prestal, in na moje otroštvo, res uživam v svoji karieri. To je velika čast zame. Pomembno je, da bomo kot ekipa še boljši," je dejal ameriški zvezdnik, ki je zdaj pri 50.033 doseženih točkah, drugi na lestvici je Kareem Abdul-Jabbar, ki je v svoji karieri dosegel 44.149, medtem ko mu je med aktivnimi košarkarji najbliže Kevin Durant, ki je trenutno na osmem metu večne lestvice z nekaj več kot 30 tisoč točkami.

Dončić je na parketu vedno bolj sproščen. Foto: Reuters

A še bolj kot individualni dosežki v zasedbi Lakers odmevajo njihove ekipne predstave, v zadnjem času se lahko pohvalijo z najboljšo obrambo lige, ob tem pa vse bolj in bolj teče tudi igra v napadu. "Mislim, da smo vse bolj in bolj povezani, veliko se pogovarjamo, kaj odgovarja meni in kaj odgovarja njim in kaj nam bo olajšalo pot do zmag," je dejal Dončić, ki je vse bolj uigran tudi s centrom Jaxsonom Hayesom, ki je tokrat dosegel 19 točk in deset skokov. "Tudi z Jaxsonom sva se v prvih tekmah še lovila, zdaj pa oba postajava vse boljša in boljša. Zna brati igro, za centra je res hiter," je soigralca pohvalil Dončić.

Slovenski as se dober mesec dni po menjavi počuti vse bolj udobno. "Pomembno je, da se počutim dobro tudi zunaj parketa, ker se potem to odraža tudi na igrišču. Spoznavam novo mesto, novo okolje, promet je nor, a če to odštejem, je vse super," je sklenil Ljubljančan, ki ga naslednja preizkušnja z LA Lakers čaka v noči na petek, ko bodo na domačem parketu ob 4.00 po slovenskem času gostili New York Knicks.

