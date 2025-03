Katastrofa za Dallas: Kyrie Irving končal sezono

Težavam Dallas Mavericks ni videti konca. Po vseh tegobah in težavah s poškodbami se je zdaj na seznamu poškodovanih znašel še Kyrie Irving, ki je po odhodu Luke Dončića samostojno prevzel vlogo vodje v ekipi, v tej sezoni pa je na 50 tekmah v povprečju dosegal 24,7 točke, 4,8 skoka in 4,6 asistence na srečanje, devetič v svoji karieri je zaigral tudi na tekmi All-Star.

Breaking: Dallas Mavericks All-Star Kyrie Irving has suffered a season-ending torn ACL in his left knee, sources tell ESPN. pic.twitter.com/VEgTU6iF6S — Shams Charania (@ShamsCharania) March 4, 2025

Ob že tako pošteno načetem moštvu, ki v tej sezoni res nima sreče s poškodbami, si je 32-letni košarkar na tekmi s Sacramento Kings poškodoval koleno. Irvingu je ob prodoru v prvi četrtini tekme s Sacramentom pošteno obrnilo koleno, zatem je herojsko še izvajal dva prosta meta, nato pa ob pomoči strokovnega štaba in tudi poškodovanega Anthonyja Davisa zapustil parket.

V taboru Dallasa so sicer po tekmi upali, da poškodba ni resnejše narave in da jim bo Irving lahko pomagal že na naslednjih obračunih, a so po današnjem pregledu prejeli najslabšo možno vest, saj si je prvi zvezdnik Mavericksov strgal vezi v levem kolenu in tako že končal letošnjo sezono, ki se je za Dallas po prvih napovedih v boju za naslov sprevrgla v pravo nočno moro. To prinaša sicer tudi veliko vprašanj o Irvingovi prihodnosti pri Mavericks, saj ima ta pred naslednjo sezono poleti možnost opcije odločitve košarkarja, da prekine pogodbo in bi tako lahko postal prost košarkar.

Seznamu poškodovanih ni videti konca

Poleg Irvinga trener Kidd že tako ne more računati na Davisa in Derecka Livelyja, težave z gležnjem ima že nekaj časa P. J. Washington, nared ni niti Caleb Martin, ki je v klub prišel v menjavi za Quentina Grimesa in v dresu Mavericksov sploh še ni zaigral. Na tekmi s Sacramentom pa se je poleg Irvinga poškodoval še Jaden Hardy.

Ob vseh težavah in gnevu navijačev, ki so na srečanju proti Sacramento Kings že pred koncem tekme množično zapuščali American Airlines center, Mavs trenutno zasedajo deseto mesto v zahodni konferenci z izkupičkom 32-30 in se za las držijo zadnjega mesta, ki po koncu rednega dela še vodi v play-in in boj za morebitno končnico.

