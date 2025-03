Dončićevi nekdanji pričakujejo Antetokounmpa

V košarkarski ligi NBA bodo Luka Dončić, LeBron James in preostali člani moštva Los Angeles Lakers na delu spet v noči na ponedeljek po slovenskem času, ko se bodo v domači dvorani Crypto.com še enkrat spopadli z mestnimi tekmeci LA Clippers, že v noči na nedeljo pa bodo igrali Dončićevi nekdanji soigralci iz Dallasa, ki gostijo Giannisa Antetokounmpa in njegove Milwaukee Bucks.

Dallas Mavericks so še naprej izjemno okrnjena ekipa, na bolniškem seznamu so še vedno Anthony Davis, Daniel Gafford, Dereck Lively in P. J. Washington, zato jih proti neugodnim Bucks čaka težak preizkus. Milwaukee je s 33 zmagami in 25 porazi četrta ekipa vzhoda, v Dallas pa prihaja po zmagi v Denverju nad Nuggets Nikole Jokića (121:112).

Pet zmag so nanizali Golden State Warriors izvrstnega Stepha Curryja in ponoči v Filadelfiji napadajo šesto mesto na lestvici zahodne konference, ki še zadnje vodi neposredno v končnico lige NBA. Tega trenutno zasedajo LA Clippers, ki so v soboto zjutraj izgubili na gostovanju pri Los Angeles Lakers (106:102) Luke Dončića. Warriors in Clippers imajo po 32 zmag in 27 porazov.

To razmerje lahko v noči na ponedeljek še malce spremenijo Jezerniki, ki se bodo s Clippers spopadli še enkrat na domačem parketu.

