"Vse je super. Sem srečen. To je najpomembneje," je po tekmi proti LA Clippers povedal Luka Dončić, potem ko je v svojo statistiko vpisal 31 točk in bil eden najbolj zaslužnih za peto zaporedno zmago Jezernikov.

Košarkarji La Lakers so igrali brez dveh pomembnih igralcev. Austin Reaves tekmo končal v prvi četrtini zaradi bolečin, Rui Hachimura prav tako ni igral, potem ko si je prejšnjo tekmo poškodoval levo koleno. So pa zato veliko več prispevali ostali igralci, za katere je Dončić povedal, da so jih prav oni prisilili, da igrajo bolje. "Njihova energija in obrambna igra sta pokazali, kako moramo igrati. Brez njihovega prispevka danes ne bi zmagali."

Tekmo Luke Dončića je spremljal tudi njegov oče Saša Dončić. Foto: Guliverimage

"To je vse, kar si želim"

Luka, ki je včeraj praznoval svoj 26. rojstni dan, je v zadnjem času doživel veliko sprememb. Menjave ekipe, selitev, ... To je bil zanj in njegovo mlado družino kar velik šok. A zdaj se zdi, da se njegovo življenje postavlja na ustaljene tirnice. "Vse je super. Sem srečen. To je najpomembneje. Imam majhno hčerko, družina je v redu, ljudje okoli mene so super. To je vse, kar si želim," je novinarjem na novinarski konferenci razlagal najboljši slovenski košarkar.

Dovolijo mu, da igra svojo košarko

Iz dneva v dan tudi vse bolje spoznava ekipo. Najbolj je opazil, kako ekipa na obeh straneh igrišča igra zelo povezano in kako žoga lepo kroži. Pravzaprav sta bili to prvi dve stvari, ki jih je opazil. "Zame je bilo pomembno, da se vključim v nekoliko drugačno košarko, a mi dajejo možnost, da igram po svoje. Še vedno me čaka veliko dela, a se počasi se počutim vse bolj domače," je povedal slovenski košarkar, ki je z nekaj pomembnimi koši pridobil tudi na samozavesti.

LA Lakers igrajo zelo dobro v obrambi in to ugotavlja tudi Dončić, ko si v obrambi pomagajo drug drugemu. "Rotacija je zelo dobra, vsi smo povezani. Komunikacija je neverjetna, to so ključni elementi naše dobre obrambe."

S pomembnimi zadetimi meti dobiva tudi na samozavesti. Foto: Guliverimage

Praske na obrazu

Na njegovem obrazu je bilo videti tudi nekaj prask, kar pomeni, da igralci še vedno igrajo zelo agresivno proti njemu. In kako se sooča s tako agresivnimi igralci? "Preprosto uporabim njihovo agresijo proti njim. Pametni igralci vedo, kako izkoristiti agresivnost nasprotnika v svojo korist."

Preberite še: