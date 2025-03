Luka Dončić je zadeval, ko je bilo to najbolj pomembno

Košarkarji LA Lakers so v mestnem derbiju premagali Los Angeles Clippers z izidom 106:102. Zelo uspešen je bil slovenski košarkar Luka Dončić, ki je na tekmi dosegel 31 točk in dosegel največ točk na tekmi.

Učinek Luke Dončića: 31 točk (9/22 za 2, 3/9 za 3, 10/11 prosti meti), 2 skoka, 5 asistenc, 6 izg. žog v 35 minutah igranja

Košarkarji LA Lakers so dosegli še peto zaporedno zmago in se tako utrdili na četrtem mestu zahodne konference. Na svojem računu imajo 37 zmag in 21 porazov. V ekipi LA Lakers je največ točk dosegel Luka Dončić, ki se je tokrat ustavil pri 31 točkah. Slovenec se je prebudil v zadnji četrtini in zadeval, ko je bilo najbolj pomembno. Dončić je v svojo statistiko vpisal še dva skoka in pet asistenc. LeBron James je dosegel 28 točk in 13 skokov.

Luka Dončić je v prvem polčasu prispeval 11 točk. Foto: Guliverimage

Prva četrtina rezervirana

Luka Dončić, za katerega je to prva "back to back" tekma v dresu Los Angeles Lakers, je bil pred tekmo vprašljiv, a se je po ogrevanju vendarle pojavil na parketu. Prvi so na tekmi povedli Los Angeles Clippers. Luka je že takoj na začetku poskusil z metom za tri točke, a zgrešil. Kmalu za tem je slovenski as s polaganjem dosegel prvi koš in zmanjšal zaostanek na 7:10. Gostje so v nadaljevanju pobegnili na deset točk razlike, tako da je JJ Redick, trener Lakersov, vzel prvo minuto odmora. V šesti minuti tekme se je med strelce vpisal tudi prvi zvezdnik domače ekipe, LeBron James, ki je zadel za tri točke.

Slabe tri minute pred koncem pa je prvo trojko na tekmi zadel tudi Luka Dončić, ki je kmalu za tem odšel na klop. Lakers so proti koncu prve četrtine le ulovili priključek. Prva četrtina se je končala z izidom 24:25 za goste. Luka Dončić je v prvi četrtini prispeval pet točk.

THE LUKA DECELERATION 🏁 pic.twitter.com/jqoFhuvEUo — Lakers Lead (@LakersLead) March 1, 2025

Dončić ob polčasu z enajstimi točkami

Na začetku druge četrtine so domači košarkarji naredili delni izid 6:0 in povedli s 30:25. Po dobrih štirih minutah druge četrtine se je na parket vrnil Dončić in že takoj poskrbel asistenco, Dalton Knecht pa je zadel za tri točke. LA Clippers so za tem, izid na semaforju je kazal 42:33, vzeli minuto odmora. Prvi točki v tej četrtini je Dončić dosegel slabih šest minut pred koncem druge četrtine, kmalu za tem je sledil še en njegov koš, njegova ekipa pa je povedla za deset točk.

Dobro minuto pred koncem polčasa je bila nad našim košarkarjem storjena osebna napaka. Luka je s črte prostih metov zadel oba meta in s tem dosegel 11 točko, kar je bil po polovici tekme njegov končni izkupiček. Ob tem je prispeval še en skok, tri asistence in tri ukradene žoge. LeBron James se je ustavil pri 17 točkah. Polčas se je končal z izidom 59:54.

JAXSON HAYES BLOCKS DERRICK JONES JR AT THE RIM TO END THE HALF 🤯❌ pic.twitter.com/RTNbVUPhbu — Lakers All Day Everyday (@LADEig) March 1, 2025

LeBron James je imel po treh četrtinah na svojem računu 22 točk, točko manj pa je imel Luka Dončić. Foto: Guliverimage

Na začetku tretje četrtine je slovenski košarkarski as dosegel prvi dve točki s črte prostih metov. V nadaljevanju tekme ni bilo večjih preobratov. Dobrih pet minut pred koncem tretje četrtine so gostujoči košarkarji uspeli izničiti prednost Luke Dončića in soigralcev, potem ko je bil rezultat na semaforju 67:67. Po minuti odmora je Ljubljančan spet izsilil osebno napako in spet je bil uspešen s črte prostih metov, ko je svojo ekipo popeljal v vodstvo 69:67 in dosegel petnajsto točko na tekmi.

Proti koncu tretje četrtine se je Ljubljančan prebudil, saj je dosegel nekaj pomembnih točk. Slabe tri minute pred koncem četrtine je zadel koš in ob tem izsilil še osebno napako. Luka jo je izkoristil in dosegel še 21 točko. Slabi dve minuti pred koncem te četrtine je odšel na klop, saj si je prislužil še četrto osebno napako, zato ga je JJ Redick raje potegnil na klop. Tretja četrtina se je končal z izidom 83:77.

V zadnji četrtini se je Dončiću odprlo

Zadnjo četrtino, v postavi ni bilo Luke Dončića, so bolje začeli košarkarji LA Lakers, potem ko so imeli v rokah vodstvo 87:80. Slovenec je dobrih osem minut pred koncem vstopil v igro, a je kmalu zanj sledila hladna prha, potem ko je sedem minut in pol dobil peto osebno napako. To ga ni zmedlo, saj je kmalu za tem v tej četrtini dosegel prvi dve točki s črte prostih metov, kmalu za tem pa dosegel zelo pomembno trojko, dosegel 26 točko in poskrbel za vodstvo s 95:88. A Luka se še ni ustavil, saj je po minuti odmora spet zadel za tri točke. Dobre štiri minute do konca so domačini povedli s 102:96. Slabe pol minute pred koncem tekme, ko so Laker vodili 106:102, je Dončić nesrečno izgubil žogo, ki se je od njegove noge odbila v avt. Gostje tega darila niso izkoristili, potem ko njihova žoga v naslednjem napadu ni šla skozi obroč. Do konca tekme se rezultat ni spremenil, tako da so po zadnjem pisku sirene košarkarji LA Lakers zasluženo veselili še pete zaporedne zmage.

Lakers bodo tudi naslednjo tekmo odigrali proti Clippers, in sicer v noči z nedelje na ponedeljek ob 3.30 po slovenskem času.

Nikola Jokić je spet dosegel trojni dvojček. Foto: Reuters

Denver prekinil serijo zmag Detorita

Denver Nuggets so premagali Detroit Pistons s 134:119 in prekinili osem tekem dolgo serijo zmag Detroita. Srbski košarkar Nikola Jokić je dosegel trojni dvojček, potem ko je v svojo statistiko vpisal 23 točk, 17 skokov in 15 asistenc. Najbolj uspešen je bil Jamal Murray, ta je dosaegel 31 točk, Michael Porter Jr. je prispeval 28 točk, Christian Braun pa prav tako 23.

Ključni trenutek je bil začetek tretje četrtine, ko je Denver z delnim izidom 27:9 pobegnil na varno prednost. V nadaljevanju so nadzorovali tekmo in zasluženo slavili.

