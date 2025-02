Nove podrobnosti: vodstvo Dallasa so motile Dončićeve razvade

Po poročanju The Athletica, športnega oddelka medijske hiše New York Times, je bilo vodstvo Dallas Mavericks vse prej kot navdušeno nad razvadami Luke Dončića, med katere je sodilo tudi kajenje vodne pipe in pitje piva.

Vodstva košarkarske ekipe Dallas Mavericks nista motili samo teža in slaba kondicijska pripravljenost Luke Dončića, ampak so jim šle na živce še nekatere druge razvade košarkarskega zvezdnika, kot je kajenje vodne pipe in pitje piva, poroča Sam Amick za spletni portal The Athletic.

The Dallas Mavericks reportedly had an issue with Luka Dončić smoking hookah and drinking beer, per @TheAthletic



“Make no mistake, the people who witnessed Dončić’s last days in Dallas do not paint a flattering portrait of the 25-year-old’s professionalism. They call him lazy.… pic.twitter.com/MgopdlCH2J — NBACentral (@TheDunkCentral) February 26, 2025

"Da ne bo pomote, ljudje, ki so bili priča Dončićevim zadnjim dnevom v Dallasu, ne slikajo ravno laskavega portreta profesionalizma 25-letnika. Pravijo mu, da je lenuh," je poročal Amick. "Omenjajo njegove težave s težo, ki so bile pogosto tema frustracij znotraj njihovih zidov," je zapisal Amick.

"Pogovarjajo se o družabnih navadah, o katerih je The Athletic že poročal – kot sta ljubezen do piva in vodne pipe –, ki so bile za ljudi v NBA zaskrbljujoče, že vse odkar se je kot 19-letni zvezdnik Real Madrida predstavil na naboru lige NBA. Napovedujejo njegov košarkarski propad, pri čemer poudarjajo zdravstveno zgodovino, ki bo, kot menijo nekateri, v naslednjih petih letih verjetno vodila v katastrofo."

When Dallas Mavericks VP Michael Finley caught Luka Doncic drinking a beer after clinching the 2023 NBA Finals & he took it from him like a little kid 😂💀



This video means a lot more 8 months later after Dallas traded Luka due to conditioning & weight concerns… 😳 pic.twitter.com/9fSJkKxtou — Courtside Buzz (@CourtsideBuzzX) February 2, 2025

The Athletic še poroča, da naj bi prav zaskrbljenost Mavsov glede Dončićeve kondicije igrala pomembno vlogo pri njihovi odločitvi, da ga dobesedno čez noč in brez namigov, kaj šele konkretnih napovedi, prepustijo sloviti franšizi Los Angeles Lakers. Nad njegovo formo naj bi bili zaskrbljeni celo do te mere, da so mu odobrili dodaten čas, da se vrne v formo, njegovo novembrsko odsotnost na petih tekmah pa so uradno pripisali poškodbi zapestja.

Dumont: Če si želiš vzeti dopust, tega ne počni z nami

Kritike na njegov račun so se nadaljevale tudi po njegovi menjavi. Med bolj glasnimi je bil večinski lastnik Dallas Mavericks Patrick Dumont, ki je Dončića obtožil, da ne trenira tako zavzeto kot drugi vrhunski igralci v ligi NBA. "Jordan, Bird, Kobe, Shaq so res trdo garali dan za dnem, osredotočeni samo na zmago," je dejal. "In če tega nimaš, stvar ne deluje. In če tega nimaš, ne bi smel biti del Dallas Mavericks ... Če si želiš vzeti dopust, tega ne počni z nami," je bil oster Dumont.

The Athletic še poroča, da pri Dallasu nikoli niso resno razmišljali o tem, da bi Dončiću poleti ponudili podpis supermax pogodbe v višini 345 milijonov dolarjev, ki bi mu po vseh pravilih lige tudi uradno pripadala.

Dončić je v dresu LA Lakers na petih tekmah v povprečju dosegel 19 točk, 9 skokov, 7 podaj in 1,8 ukradene žoge na tekmo. In to je šele ogrevanje ...

Preberite še: