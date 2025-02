"To je bila priložnost, ki jo preprosto moraš izkoristiti," je o menjavi, ki je v začetku februarja pretresla košarkarski svet in v kateri so Los Angeles Lakers dobili slovenskega superzvezdnika Luko Dončiča, v Dallas pa poslali Anthonyja Davisa in Maxa Christieja, dejala predsednica znamenite kalifornijske franšize Jeanie Buss. Njen oče Jerry Buss je leta 1979 kupil LA Lakers in se do svoje smrti leta 2013 z njimi veselil desetih naslovov prvaka lige NBA.

Od smrti Jerryja Bussa je predsednica LA Lakers njegova hči Jeanie, ki se je v Združenih državah Amerike uveljavila kot najvplivnejša ženska v športnem poslu. Pred dnevi je za peščico ameriških novinarjev spregovorila o nedavnem dogajanju, ki je pretreslo košarkarski svet, pa tudi o negotovosti, ki jo je čutila ob tem, ko je za glavnega trenerja slovite franšize postavila novinca J. J. Reddicka.

"Takšni posli nenehno propadajo, zato ..."

A najbolj vroča tema te dni je seveda spektakularna menjava med ekipama LA Lakers in Dallas Mavericks, ki se je zgodila v začetku meseca. Slovenski superzvezdnik je po sedmih letih zapustil Dallas in v zameno za Anthonyja Davisa in Maxa Christieja odšel v Los Angeles. Tudi Jeanie Buss je bila o poslu, ki sta ga sklenila športna direktorja ekip Nico Harrison in Rob Pelinka, prepričana šele tik pred zdajci.

"Šele ko me je Rob poklical, da je posel sklenjen," je povedala o tem, kdaj je bila prepričana, da bo Luka Dončić zagotovo prišel v Los Angeles. Ponosna je bila, da je posel desetletja ostal tajen vse do dejanskega dogovora, saj bi govorice lahko povzročile razdor v ekipi. "Takšni posli nenehno propadajo, zato se mi je zdelo izjemno pomembno, da nismo uničili ekipe. Če bi v javnost pricurljale govorice, pa na koncu dogovora ne bi bilo, bi bilo to izjemno nepošteno do vseh v klubu," je razlagala šefica LA Lakers.

"Preprosto smo morali izkoristiti priložnost"

Odločitev ni bila enostavna, v Los Angelesu se niso hoteli odreči Anthonyju Davisu in Maxu Christieju, a ko se pojavi takšna priložnost, da v ekipo lahko privabiš košarkarja, kot je Luka Dončić, ni veliko za razmišljati, še pravi guvernerka slovite franšize. "Oče bi bil ponosen na nas. Če hočeš dobiti igralca Lukovega kova, se moraš marsičemu odpovedati. Moj oče je bil odličen igralec pokra in vedno mi je govoril, da je to igra potrpljenja. Počakati moraš na prave karte, ko pa jih dobiš, moraš igrati na vso moč in se ne bati morebitnega poloma. Zato je bilo pri tem poslu po eni strani težko, saj se nismo hoteli odpovedati Anthonyju Davisu in Maxu Christieju, po drugi strani pa je to posel, ki bi ga sklenil tudi oče, in smo preprosto morali izkoristiti priložnost."

Popolnoma je zaupala športnemu direktorju Robu Pelinki, ki ga je leta 2017 pripeljala v klub, kot tudi trenerju J. J. Reddicku, ki mu je pred sezono zaupala vodenje ekipe, čeprav je debitant na mestu glavnega trenerja na tej najvišji ravni. "Seveda me je skrbelo, ko sem najela trenerja debitanta. Ta ekipa je tako pomembna za to okolje in pripeljati trenerja brez izkušenj je bilo tveganje. Ampak vedela sem, da se bosta z Robom odlično ujela, ker si delita vizijo, kaj ta ekipa lahko postane, in to zdaj tudi udejanjata."

