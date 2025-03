Soigralci pri Los Angeles Lakers so slovenskemu košarkarju Luki Dončiću po tekmi pripravili prijetno presenečenje, potem ko so mu zapeli za rojstni dan in ga obdarili s torto.

Team singing Happy birthday to Luka and he is loving it 😁 pic.twitter.com/aA5YKGLhgD — Luka Updates (@LukaUpdates) March 1, 2025

Luka Dončić je praznoval svoj 26. rojstni dan, ki ga je nadgradil z zmago na mestnem derbiju, ko so Los Angeles Lakers premagali Los Angeles Clippers z izidom 106:102. Slovenski košarkar je na tekmi dosegel 31 točk in bil najuspešnejši košarkar na tekmi. Za Jezernike je bila to že peta zaporedna zmaga.

Ljubljančana je po tekmi čakalo presenečenje. Soigralci so mu zapeli za rojstni dan in mu v slačilnico prinesli torto. Luka je bil vidno presenečen, prav tako pa mu je bilo tudi nekoliko nerodno.

Luka pa verjetno ne bo imel prav veliko časa za praznovanje, saj je po tekmi dejal, da je precej utrujen, saj že dolgo ni igral na dveh tekmah v dveh dneh. Lakers bodo tudi naslednjo tekmo odigrali proti Clippers, in sicer v noči na ponedeljek ob 3.30 po slovenskem času.

