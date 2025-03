Pravljičen večer Luke Dončiča, ki je skupaj z LeBronom Jamesom pisal zgodovino! #video

Slovenski košarkarski virtuoz Luka Dončić je v dresu Los Angeles Lakers pričaral nov pravljični večer. Jezerniki so prepričljivo ugnali New Orleans (136:115), zmagoviti niz podaljšali na sedem tekem, Dončić pa je navdušil občinstvo s 30 točkami, zadel je šest trojk, kar 15 asistencami in 8 skoki. V zgodovino Lakersov se je vpisal šele kot četrti igralec, ki je na tekmi zbral vsaj 30 točk in 15 asistenc. LeBron James je kot prvi v zgodovini lige NBA presegel mejnik 50 tisoč doseženih točk, to je storil z uvodno trojko po asistenci Dončića. 40-letni zvezdnik je prejel tudi novo priznanje, saj je bil izbran za igralca meseca (februar) zahodne konference. Košarkarsko javnost je sicer pretresla novica o hudi poškodbi kolena Kyrieja Irvinga , zaradi katere je zvezdnik Dallasa že končal sezono.

Los Angeles Lakers : New Orleans Pelicans 136:115 (36:23, 69:59, 102:84)

Najboljši strelci: James 34 (trojke 5/10, 8 sk., 6 as.), Dončić 30, Hayes 19 (met iz igre 8/8, 10 sk.), Vanderbilt 12 (8 sk.), Milton 10; Williamson 37 (met iz igre 17/23, 6 as.), Murphy III 19 (6 sk.), Hawkins 12 (trojke 3/7), Olynyk 11, McCollum 10

Učinek Luke Dončića: 30 točk (za tri 6/13, za dve 3/6, prosti meti 6/11), 8 sk., 15 as., 1 blok., 1 ukr. žoga, 5 izg. žog v 34 minutah in 7 sekundah

Nova predstava, nov šov. Slovenski superzvezdnik Luka Dončić igra iz tekme v tekmo bolje, na njegov obraz pa se vse večkrat prikrade nasmeh, s katerim je kar sedem let razvajal in navduševal privržence Dallasa. Zdaj se je šov preselil v mesto angelov, kjer navijači Lakersov obožujejo njegove čarovnije. Lakersi so nanizali sedem zmag in se na lestvici zahodne konference povzpeli na visoko drugo mesto. Ljubljančan se je izkazal tudi proti New Orleansu.

Vrhunci srečanja v Los Angelesu:

Če je bil še dan pred tekmo njegov status glede nastopa vprašljiv, težave s kolenom vendarle niso bile tako hude narave, da bi ga ovirale pri novi izjemni izvedbi. Proti Pelikanom, eni najslabših ekip v ligi NBA, ki pa je vendarle pred gostovanjem v Los Angelesu na zadnjih sedmih tekmah zmagala kar petkrat, je ponudil najboljšo četrtino, odkar se je preselil v mesto angelov.

Jezerniki so znova zaigrali brez nekaj pomembnih členov. Japonec Rui Hachimura (poškodba kolena) ni stopil na parket, pred njim je podobno kot pri Nemcu Maxu Kleberju še daljša pot okrevanja, manjkala sta tudi Austin Reaves in Jordan Goodwin.

Nor rekord LeBrona Jamesa

V uvodni četrtini je najprej ovacije doživel LeBron James, saj je s trojko dobrih osem minut pred koncem druge četrtine presegel mejo 50 tisoč v karieri. To je bil težko pričakovan trenutek, po katerem si je mladostni veteran prislužil bučen aplavz. O tem, s kako velikim dosežkom se lahko pohvali, dosti pove že podatek, da je naslednji na večni lestvici strelcev tako v rednem delu kot tudi končnici lige NBA legendarni Kareem Abdul Jabbar, ki je dosegel slabih šest tisoč točk manj (44.149).

LeBron James je presegel mejo 50 tisoč točk po asistenci Dončića:

LEBRON JAMES STARTS THE 50,000 POINTS CLUB 🚨👑



Counting regular season & playoffs...



Another spectacular feat for @KingJames! 👏 pic.twitter.com/7IP9MeQ0lz — NBA (@NBA) March 5, 2025

Podajo za trojko mu je prispeval prav Dončić, po rekordnem dosežku Jamesa pa se je začel strelski šov Ljubljančana. In to po bolečem padcu, ko se je v enem izmed prodorov zapletel, padel na hrbet, nato pa še z glavo udaril ob parket. Bilo je boleče, Luka je pričakoval, da bodo sodniki označili prekršek nad njim, a ga niso, zato je bilo njegovo nezadovoljstvo še večje. Zaslišali so se tudi žvižgi občinstva, nato pa je sledila poezija 26-letnega Slovenca.

Kako jo je skupil Dončić ob padcu:

Luka Doncic with a Hard fall to the ground. OUCH! #Lakers need all the health they can get 🙏 pic.twitter.com/GKl7xCpJB3 — Laker M.D. (@Dr_Lakers) March 5, 2025

Če je New Orleans odšel na prvo minuto odmora na tekmi z rezultatom 13:13, so si Jezerniki v nadaljevanju priigrali visoko prednost. In to najbolj po zaslugi razigranega Luke Dončića, ki je zadel kar tri zaporedne trojke in spravil občinstvo v delirij. Ko je zadel tretjo trojko, je zaplesal od sreče, navijači so noreli od sreče, zaslišalo se je skandiranje "Luka, Luka, Luka".

Dončić je v 85 sekundah dosegel kar tri zaporedne trojke in zaplesal od sreče:

LUKA DONCIC HIT BACK-TO-BACK-TO-BACK THREES IN A 1 MINUTE & 25 SECOND SPAN! 😳



Luka dropped 17 PTS in the first quarter! pic.twitter.com/NUX2dOcEWk — Courtside Buzz (@CourtsideBuzzX) March 5, 2025

Slovenski virtuoz je tako v razigrani uvodni četrtini, ki so je Lakers dobili za +13 (36:23) in se znova izkazali z dobro obrambo, dosegel kar 17 točk. Pri gostih se je med strelce vpisal tudi nekdanji center ljubljanske Cedevite Olimpije Karlo Matković. Tako ni bil Dončić edini nekdanji zmaj na srečanju, ki se je vpisal na seznam strelcev.

Ko se je Dončić vrnil v igro, so Lakersi spet blesteli

Luka Dončić je v prvi četrtini prevladoval s točkami, v drugi pa je kot po tekočem traku delil asistence. Foto: Reuters Lakersi so v drugo četrtino že tradicionalno krenili brez Dončića, ki si je po polni minutaži v prvem delu srečanja privoščil počitek. Na parketu so pokazali bistveno manj. Pelikani so se razigrali, zlasti Zion Williamson, ki se je lahko kmalu pohvalil s 15 točkami ob odličnem metu iz igre (7/9), a si na srečo Jezernikov tudi hitro priigral tri osebne prekrške, tako da se je za nekaj časa preselil na klop, Jordan Hawkins pa je bil nezgrešljiv pri metu za tri točke (3/3). Gostje so tako po slabi polovici druge četrtine izenačili na 43:43. Trener JJ Redick se je odzval, v igro se je vrnil Dončić in takoj pokazal, koliko pomeni Jezernikom. Z dvema asistencama je pomagal Jamesu do dveh trojk, Lakersi so z delnim rezultatom 8:0 znova ušli Pelikanom.

Dončić je v nadaljevanju kot po tekočem traku delil asistence, do konca prvega polčasa jih je zbral kar deset. Večino je namenil centru0 0Jaysonu Hayesu, ki je v prvem polčasu dosegel kar 19 točk (met iz igre 8/8) in postavil nov strelski rekord sezone, dodal pa še osem skokov.

LeBron James je najboljši igralec meseca zahodne konference, Zion Williamson pa je v prvem polčasu povzročal ogromne težave obrambi gostiteljev. Dosegel je kar 21 točk. Foto: Reuters

Če Luka v drugi četrtini sprva ni bil najbolj natančen pri metu za tri točke, pa je najslajše pustil za konec. V zadnjem napadu je sekundo pred koncem zadel trojko, s katero je postavil rezultat prvega polčasa (69:59). Dončić je imeniten polčas oplemenitil s kar 20 točkami, devetimi asistencami in 5 skoki.

Blokada Dončića, po kateri je spretno zagotovil žogo Lakersom:

Luka Doncic

▫️ blocks the ball

▫️ grabs the ball

▫️ throws the ball

▫️ gains the ball



WHAT A DEFENSIVE PLAY BY THE DON ✨ pic.twitter.com/XRARXTtIcr — Lakers Lead (@LakersLead) March 5, 2025

Izgubil je tudi pet žog, a tudi podelil atraktivno blokado Hawkinsu, nato pa se spretno dokopal še žoge (slednjo je odbil v tekmeca, nato pa je šla v avt) in dodatno navdušil navijače.

Šov Dončića se je nadaljeval

Luka Dončić v dvoboju s Kellyjem Olynykom. Foto: Reuters Drugi polčas se je začel z novo trojko Luke Dončića, ki se je v napadu imenitno dopolnjeval z LeBronom Jamesom. Tekmeci so imeli težave pri pokrivanju, kar sta zvezdnika spretno izkoriščala. Jezerniki so brez večjih težav ohranjali dvomestno prednost v točkah, šest minut pred koncem tretje četrtine, ko je Dalton Knecht s podajo za alley-oop LeBrona Jamesa dvignil na noge navijače, pa so povedli za 15 točk (87:72). Prednost pa je v nadaljevanju še naraščala.

Luka je nadaljeval z mojstrskimi asistencami, večkrat zaposlil Jarreda Vanderbilta, po njegovi zaslugi se je na seznam strelcev vpisal tudi Trey Jemison III, pri vodstvu Lakersov (96:76) pa je prišlo do manjše prekinitve srečanja. Dalton Knecht je stekel sam proti košu, a mu je pred zabijanjem prekrižal načrte Bruce Brown. Storil je grd prekršek, ga udaril in povlekel za roko, da je novinec Jezernikov padel na tla. Nato se je zaiskrilo med igralci, Vanderbilt je imel marsikaj za povedati Brownu, a so se strasti hitro pomirile. Sodniki so dosodili nameren prekršek. Takrat je imel Dončić v žepu že 28 točk in 14 asistenc, do konca tretje četrtine je izkupiček povečal na 30.

Pri New Orleansu je še naprej izstopal Williamson. Ko je zverinsko zabil čez Jemisona III, je poskrbel za eno najbolj atraktivnih potez srečanja.

ZION POSTER MY GOODNESS. 🔥🔥🔥



pic.twitter.com/V4YC6TUEhE — Hoop Central (@TheHoopCentral) March 5, 2025

Dončiću uspelo, kar je v zgodovini le še trem Jezernikom

V zadnji četrtini so Jezerniki zlahka nadzorovali potek srečanja, v napadu je blestel LeBron James, ki je bil na koncu s 34 točkami tudi prvi strelec gostiteljev, pri Pelikanih pa je izstopal silak Zion Williamson (37 točk), a tudi pogrešal bolj razigrane soigralce. Slabih sedem minut pred koncem se je pri vodstvu 115:98 vrnil v igro Dončić. Z njegovim prihodom je prednost gostiteljem še zrasla, ko pa so štiri minute pred koncem vodili s 125:102, je trener JJ Redick po minuti odmora poslal na parket rezerviste. Točke so dosegli skoraj vsi, na koš ni vrgel niti enkrat le Alex Len, občinstvo pa je najbolj pozdravilo koš Bronnyja Jamesa (2 točki), ki se je tako na srečanju, na katerem je njegov oče presegel mejo 50 tisoč točk v ligi NBA, vpisal na seznam strelcev.

Luka Dončić je postal šele četrti košarkar Los Angeles Lakers v zgodovini, ki je na eni tekmi zbral vsaj 30 točk in 15 asistenc. Foto: Reuters

Dončić je tako imenitno predstavo sklenil s 30 točkami, 15 asistencami in 8 skoki ter se zapisal v bogato zgodovino Jezernikov. Čeprav se je Lakersom pridružil šele pred mesecem dni, mu je že uspel velik dosežek, saj je postal šele četrti Jezernik, ki je v ligi NBA na eni tekmi zbral vsaj 30 točk in 15 asistenc. To je uspelo zgolj še Magicu Johnsonu (19-krat), Jerryju Westu (šestkrat) in LeBronu Jamesu (enkrat).

LeBron James je najboljši igralec februarja zahodne konference:

Priljubljeni franšizi Los Angeles Lakers gre tako v zadnjem obdobju vse kot po maslu. Luka Dončić si je po šokantnem prihodu že dobro opomogel, izboljšal tudi kondicijsko pripravljenost in tekmovalno formo, ki sta trpeli zaradi daljšega izostanka ob poškodbi leve mečne mišice, tako da na zadnjih tekmah že beleži imenitne predstave, s katerimi pomaga Jezernikom do ohranjanja zmagovitega niza. O tem, kako dobro gre Lakersom, priča neverjeten niz. Na zadnjih 23 tekmah so zmagali kar 19-krat.

New York pred gostovanjem pri Lakersih izgubil doma

Stephen Curry je na 13 gostovanjih v dvorani Madison Square Garden izgubil le enkrat. Foto: Reuters V noči na sredo so nastopili številni tekmeci LA Lakers v boju za končnico. Jezerniki so se s sedmo zaporedno zmago utrdili na drugem mestu zahodne konference, petouvrščeni Houston pa je ostal praznih rok na gostovanju pri Indiani (102:115). V Indianapolisu je pri zmagovalcih izstopal Tyrese Haliburton (28 točk), ki je s 15 asistencami izenačil najboljši dosežek v tej sezoni.

Golden State je v gosteh premagal New York (114:102). Stephen Curry je dosegel 28 točk. V dvorani Madison Square Garden je v karieri gostoval 13-krat in izgubil le enkrat. Zaradi osebnih razlogov je pri Kratkohlačnikih manjkal center Karl-Anthony Towns. Za zdaj se še ne ve, ali se bo pridružil ekipi na krajši turneji, ki čaka košarkarje New Yorka v nadaljevanju tedna, začeli pa jo bodo v noči na petek prav na gostovanju pri Dončićevih Lakersih. Takrat se bo Slovenec prvič pomeril proti dobremu prijatelju in nekdanjemu soigralcu Jalenu Brunsonu v dresu Jezernikov. Brunson je proti Golden Statu dosegel 25, OG Anunoby pa 29 točk.

Ivica Zubac je proti Phoenixu dosegel osebni rekord v ligi NBA (35 točk), a so njegovi LA Clippers vseeno ostali brez zmage. Foto: Reuters

Phoenix je proti LA Clippers nadoknadil 23 točk zaostanka in se s pomembno zmago (119:117) približal Dallasu, ki zaseda deseto mesto, še zadnje, ki pelje v dodatne kvalifikacije za končnico (play-in). Pri Sunsih, ki so ob vstopu v zadnjo četrtino zaostajali za -19, je Kevin Durant prispeval 34 točk. Pri gostih je blestel Hrvat Ivica Zubac. Ob odličnem metu iz igre 15/19 je dal kar 35 točk, kar je njegov rekord v ligi NBA, dodal pa še 10 skokov.

Liga NBA, 4. marec:

Lestvica