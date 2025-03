Luka Dončić znova čaral, Lakers po sladki zmagi že drugi na lestvici! #video

Košarkarji LA Lakers so zelo vroči. Čeprav so pogrešali nekaj pomembnih igralcev, zlasti Austina Reavesa in Ruija Hachimuro, so zmagoviti niz v ligi NBA podaljšali na šest tekem. Še drugič v treh dneh so premagali mestnega tekmeca LA Clippers (108:102), izkoristili poraz Denverja pri Bostonu (103:110) in se na lestvici zahodne konference povzpeli na visoko drugo mesto. Luka Dončić je odlično vstopil v srečanje in zadeval kot po tekočem traku, nato prestrašil navijače, ko se je z bolečinami v kolku odpravil v slačilnico, a je bil to na srečo le lažni alarm. V drugem polčasu je znova navduševal občinstvo. LeBron James je prispeval 17 točk, tako da ga od rekordnega mejnika v ligi NBA (50 tisoč točk) deli le še ena točka, pri Clippersih pa je blestel Kawhi Leonard (33 točk).

Los Angeles Lakers : Los Angeles Clippers 108:102 (34:28, 56:43, 89:77)

Najboljši strelci: Dončić 29, Knecht 19, James 17, Finney-Smith 11; Leonard 33, Dunn 15, Harden 13, Bogdanović in Zubac 12

Učinek Luke Dončića: 29 točk (za tri 5/12, za dve 4/5, prosti meti 6/9), 6 sk., 9 as., 2 ukr. žogi, 6 izg. žog v 37 minutah

Četrta trojka Luke Dončića na tekmi, po kateri ni skrival navdušenja in ponosa tudi njegov oče Saša Dončić:

Druga zaporedna trojka Luke Dončića za vodstvo s 13:4:

Luka Dončić je v uvodni četrtini zadel kar tri trojke. Foto: Reuters To je bila prav posebna noč v mestu angelov. Smetana filmskih igralcev v Los Angelesu se je družila na drugem koncu mesta na 97. podelitvi oskarjev in tako izpustila ogled košarkarskega srečanja priljubljenih Jezernikov, kjer v dvorani Crypto.com ponavadi ne manjka zvezdnikov in blišča Hollywooda.

Še drugič v treh dneh sta se pomerila mestna tekmeca Lakers in Clippers. To je bil prvi dvoboj v ligi NBA, ki ga je Luka Dončić odigral pri 26 letih. Ljubljančan se je izkazal. V srečanje je vstopil z najboljšo uvodno strelsko predstavo, odkar nosi dres Jezernikov. V prvi četrtini je dosegel kar tri trojke (iz štirih poizkusov), skupno v 10 minutah dosegel 12 točk, podelil tudi tri asistence, med njimi tudi eno že tradicionalno, ko je natančno čez celotno igrišče poslal žogo v roke LeBronu Jamesu, ta pa si je nato na veselje navdušenega občinstva privoščil atraktivno zabijanje. LD77 je zadeval skoraj vse, še najbolj je bil nenatančen pri prostih metih (1/3).

Jezerniki so dobili prvo četrtino s 34:28, izstopali zlasti v natančnem metu za tri točke (7/10), prednost pa bi bila lahko še bistveno večja, če ne bi izgubili kar devet žog. To je bila največja slabost Jezernikov v uvodnih 12 minutah, ko sta tako Dončić kot tudi James izgubila kar štiri žoge.

Luka Dončić in LeBron James nizata zmage. Še drugič zapored sta v treh dneh odpravila LA Clippers, neposrednega tekmeca v boju za višja mesta na lestvici zahodne konference. Foto: Reuters

Jezerniki so po seriji razigranega slovenskega virtuoza hitro povedli že za 11 točk (15:4), a so izkušeni mestni tekmeci zlasti po zaslugi Kawhija Leonarda in hrvaškega centra Ivice Zubca le ujeli priključek. Jezernikom so se do konca prve tretjine približali na -6.

Dončić odšepal v slačilnico in prestrašil navijače

Dončić je v prvi četrtini odigral dobrih 10 minut, nato pa se z bolečim izrazom na licu, ko se je z roko držal za desni kolk, odpravil proti slačilnici. To je prestrašilo navijače Jezernikov, ki so se spraševali, ali je morebiti prišlo do nove poškodbe, ki bi Ljubljančanu preprečila načrte v nadaljevanju srečanja.

Ko se je Luka čez nekaj minut vrnil iz slačilnice in pridružil soigralcem na klopi, si je občinstvo oddahnilo. Sedem minut pred koncem prvega polčasa se je 26-letnik vrnil na parket. Izostanek je vseeno pustil posledice, v drugi četrtini je postala nemirna njegova roka. Zgrešil je vse tri mete za tri točke, tako da je prvi polčas končal pri 12 točkah. Vseeno pa so lahko Jezerniki odšli na počitek z nasmejanimi obrazi. Če so gostje z izenačenjem na 39:39 napovedali izenačeno srečanje, so Lakers v nadaljevanju znova ušli tekmecu. V zadnjih sedmih minutah mu niso dovolili niti ene točke.

Clippersi brez točke skoraj osem minut!

Dorian Finney-Smith je v prvem polčasu dosegel 10 točk. Foto: Reuters Ko je Kawhi Leonard, sicer najboljši strelec na srečanju (v prvem polčasu je dosegel 15 točk), sedem minut in 35 sekund pred koncem druge četrtine znižal zaostanek na 43:44, si privrženci Clippersov niso niti v nočnih morah predstavljali, da bodo to zadnje njihove točke v tem polčasu. A so bile. Jezerniki so nato z izjemno obrambno igro, s katero v zadnjem obdobju povzročajo ogromne težave tekmecem, naredili delni rezultat 12:0 in dobili prvi polčas z najvišjo prednostjo na tekmi (56:43). Vsaj do takrat.

Nekajkrat je bil Dončić nezadovoljen z odločitvami sodnikov, saj je pričakoval, da ga bodo po prekrških nad njim večkrat poslali na črto prostih metov, a se njegove želje niso uresničile. V napadu je odlično sodeloval z Jamesom, njuna kombinatorika in visok košarkarski IQ sta prišla do izraza zlasti v protinapadih, s katerimi so si Lakersi znova priigrali dvomestno prednost.

Največ točk (14) je pri Lakersih v prvem polčasu presenetljivo dosegel Dalton Knecht. Zadel je kar štiri trojke in imenitno nadoknadil odsotnost poškodovanega Reavesa. Strelsko je izstopal tudi Dorian Finney-Smith (10). Jezerniki so nasploh zelo dobro metali trojke. Zadeli so jih 11 od 24.

Stoječe ovacije za Luko, zaploskal tudi oče

Luka Dončić je v drugem polčasu prispeval 17 točk. Foto: Reuters Če je Dončić v drugi četrtini pozabil na nove točke, pa je z razkazovanjem svojega razkošnega opusa čarovnij nadaljeval v tretji četrtini. Nanizal je še dve trojki, z asistencami spravljal v dobro voljo soigralce, občinstvo, na tribunah ga je znova v živo spremljal tudi oče Saša Dončić, pa dvigoval na noge z neverjetnimi koši, ko je zadel ob prekršku tekmeca. Tako, kot denimo za vodstvo s 74:60, ko ga je nepravilno oviral James Harden.

Prednost Jezernikov je nezadržno rastla. Ko je Dončić dve minuti pred koncem tretje četrtine ob stoječih ovacijah zapuščal igro, so gostitelji vodili za okroglih +20 (86:66). Gostje razen Leonarda, ki je spomnil na svoje najboljše predstave še iz obdobij, ko je nosil dres San Antonia oziroma Toronta, niso predstavljali večje nevarnosti. Hrvat Zubac si je kmalu nabral štiri osebne napake, Srb Bogdan Bogdanović pa je nanizal kopico zgrešenih metov.

Ko pa se je Dončić odpravil na zaslužen počitek, so se Clippersi prebudili in ekspresno razpolovili zaostanek na -10. Izkoriščali so nezbranost Jezernikov v napadu, kjer je James izgubil kar osem žog.

James od velikega mejnika oddaljen le še točko

LeBron James je v karieri v ligi NBA po novem dosegel 49.999 točk. Foto: Reuters Podobno kot v soboto so se LA Clippers tudi tokrat izkazali za zelo zahtevnega tekmeca. Visoka prednost Jezernikov je hitro pošla. Ko je pri gostih začel poleg Leonarda rešetati mrežico še Bogdanović, so se izbranci JJ Redicka znašli v dodatnih težavah. Vseeno pa so bili kos izzivu. V najbolj pomembnih trenutkih je Dončić nekajkrat mojstrsko izsilil prekrške tekmecev in zadel pet zaporednih prostih metov. James je po najdaljšem napadu na tekmi, v katerem so Jezerniki po treh zgrešenih metih prišli kar do treh skokov v napadu, s trojko po asistenci Dončića popeljal gostitelje v vodstvo z 96:88, a se Clippersi še zdaleč niso predali.

Izkoristili so še nekaj nezbranosti v domačih vrstah in se v zadnji minuti približali na 102:107. Nato je Dončić izgubil žogo, to je bila njegova šesta izgubljena žoga na srečanju, Kris Dunn je krenil v protinapad, a je sledila vrhunska blokada Jamesa. Tako so odločili sodniki, saj so v taboru Clippersov zahtevali, naj se prizna koš, saj naj bi se žoga že odbila od table proti obroču. Delivci pravice so bili drugačnega mnenja, Clippersi pa do konca srečanja niso več zadeli.

Lakersi so se tako razveselili šeste zaporedne zmage, ki jih je popeljala na visoko drugo mesto na lestvici zahodne konference. Za piko na i je zmanjkala le še ena točka Jamesa, saj je 40-letni zvezdnik po novem v rednem delu in play-offu lige NBA skupno dosegel 49.999 točk. Do čarobnega mejnika, ki ga ni postavil še nihče v ligi NBA, mu tako manjka le še točka. Naslednja priložnost, da jo doseže, se mu bo ponudila v noči na sredo, ko bo v mestu angelov gostoval New Orleans. To bo priložnost za že sedmo zaporedno zmago Jezernikov, pri katerih se Dončić počuti vedno bolje, temu primerna pa je tudi njegova igralska statistika.

Nikoli Jokiću je v Bostonu le ena asistenca zmanjkala do trojnega dvojčka. Foto: Reuters

Denver brez zmage, Jokić brez trojnega dvojčka

Boston je že zvečer po našem času na domačem parketu s 110:103 premagal Denver. Pri aktualnih prvakih lige NBA so si igralci lepo porazdelili napadalno breme, 22 točk je dosegel Jaylen Brown, 19 Al Horford, 17 Derrick White, 16 Jayson Tatum, 11 Payton Pritchard … Najboljši strelec Denverja je bil Jamal Murray s 26 točkami, Nikoli Jokiću pa je ena asistenca zmanjkala do trojnega dvojčka. Dosegel je sicer 20 točk in zbral 14 skokov. Christian Brown je bil s 24 točkami drugi strelec gostov iz Kolorada.

Za Denver še vedno ne igra po poškodbi okrevajoči Slovenec Vlarko Čančar, Nuggets pa z 39 zmagami in 22 porazi ostajajo drugo moštvo zahodne konference. LA Lakers za njimi zdaj zaostajajo le za dve zmago, ob tem, da so odigrali tri tekme manj. Boston (43 zmag, 18 porazov) ostaja trdno na drugem mestu na vzhodu.

Liga NBA, 2. marec

Lestvica

