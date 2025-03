Edwards je ob nedavnem porazu proti Los Angeles Lakers slovenskega asa Luke Dončića prejel dve tehnični napaki, zaradi česar bi moral takoj zapustiti parket, je na spletni strani zapisalo vodstvo lige NBA.

Ob prerekanju s sodniki tega ni storil nemudoma, zato je prejel novo denarno kazen. Ta je nato še narasla, potem ko je žogo ob odhodu s parketa dvorane v Los Angelesu vrgel med gledalce.

