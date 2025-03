Neverjetno, Dallas se je očitno na vsak način želel znebiti Dončića

Po odmevni menjavi v ligi NBA, v kateri so se Dallas Mavericks v začetku februarja znebili slovenskega superzvezdnika Luke Dončića ter v klub iz Los Angeles Lakers pripeljali Anthonyja Davisa in Maxa Christieja, se v ameriških medijih domala vsak dan pojavi nova podrobnost šokantnega posla. Če je do zdaj veljalo, da sta se o tem dogovarjala le športna direktorja Dallasa in LA Lakers Nico Harrison in Rob Pelinka, je zdaj v javnost pricurljala vest, da je prvi stik najprej vzpostavil z Minnesoto.

Slovenski košarkarski as Luka Dončić je od začetka februarja član znamenitih LA Lakers. Do zdaj je veljalo, da sta se za posel, ki je zatresel košarkarski svet, dogovorila športna direktorja Dallasa in LA Lakers Nico Harrison in Rob Pelinka, in to v domala popolni tajnosti. Navijači Dallasa so Harrisonu zato celo očitali, da je za Dončića, Maxija Klebra in Markieffa Morrisa z Anthonyjem Davisom in Maxom Christiejem dobil premalo, zdaj pa je v jasnosti zaokrožila še ena šokantna vest.

Harrison naj bi prej celo navezal stik z Minnesota Timberwolves in predlagal menjavo Dončića za mladega ameriškega zvezdnika Anthonyja Edwardsa. Šele ko je za odgovor dobil odličen ne, se je usmeril proti Los Angelesu, poročajo številni ameriški mediji. Tako je jasno, da je bil Harrison odločen, da se na vsak način znebi slovenskega asa, ki bi bil to poletje zrel za podpis t. i. "supermax" pogodbe, vredne okoli 350 milijonov dolarjev.

Dončić in Edwards sta se pomerila v lanskem finalu zahodne konference lige NBA, v katerem je Dallas Minnesoto izločil s 4:1 v zmagah. Edwards se je oglasil tudi ob letošnji menjavi Dončića. Ta ga je šokirala. "Prestrašen sem. Tim, če me nameravaš menjati, bi bil rad obveščen," je tedaj športnemu direktorju Timberwolves Timu Connellyju sporočil 23-letni branilec in dodal: "Če so menjali Luko, lahko kogarkoli."

