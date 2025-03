Slovenski košarkar Luka Dončić po tekmi proti LA Clippersom ni bil najbolj zadovoljen s predstavo svoje ekipe, čeprav so zmagali in je bil tudi najboljši igralec Lakersov. Razkril je tudi, kako hudo je z njegovo nogo, potem ko je odšepal z igrišča.

Luka Dončić je na tej tekmi zbral 29 točk, šest skokov in devet asistenc. Prav tako je v dresu LA Lakersov dosegel največ trojk, v svojo statistiko jih je vpisal pet, ob vsem tem pa je znova navduševal gledalce, prav tako svojega očeta, ki je tekmo spet spremljal na tribunah. To je bila za Jezernike druga zaporedna zmaga nad mestnim tekmecem, a Ljubljančan ni bil najbolj zadovoljen.

"Mislim, da sploh nismo igrali dobro. Imeli smo veliko izgubljenih žog. Obramba je bila dobra, vendar na trenutke nismo dobro odigrali obrambe, vseeno pa smo vso tekmo držali skupaj. Uspelo se jim je vrniti, ampak smo se borili," je takoj po tekmi na parketu povedal Dončić.

"Mislim, da me je nekaj "zategnilo" v mišici. Foto: Reuters

Mnoge navijače najboljše slovenskega košarkarja je zaskrbelo, potem ko je odšepal v slačilnico, a se je k sreči vrnil na parketi in pomagal svoji ekipi. Luka je pozneje novinarjem povedal, da je bolečino verjetno začutil ob padcu. "Mislim, da me je nekaj "zategnilo" v mišici. Že drugo tekmo zapored sem dobil udarec na isto mesto v koleno. Imam nekaj težav, ampak sem v redu."

Košarkarji LA Lakers so se s to zmago na vzhodni konferenci zavihteli na drugo mesto, čemur pa naš košarkar ne daje veliko pozornosti, ampak se je strinjal, da je njegova ekipa v zelo dobrem položaju. "Nisem vedel. Ne posvečam toliko pozornosti uvrstitvi, ampak če grem tekmo za tekmo, je pa to lep uspeh.

Najboljši slovenski košarkar je v dresu LA Lakers dosegel nov mejnik, potem ko je na tekmi zadel pet metov za tri točke. "Da, drži. Danes sem se počutil veliko bolje. Dokler bomo zmagovali, zmagali smo namreč šest tekem zapored in to je pomembno."

Luka Dončić je na zadnji tekmi zadel pet metov za tri točke, kar je največ v dresu LA Lakersov. Foto: Reuters

Tudi ta večer se je moral Dončić prilagajati na različne obrambe nasprotnika, kar je za košarkarja vedno poseben izziv. Kaj na to pravi Luka? "Tega sem vajen. Vedno pravim, da je to malo podobno igranju šaha," je povedal 26-letni košarkar, ki se je ob tej tem temi dotaknil tudi soigralcev.

"Mislim, da vsi vedo, kaj morajo storiti. Vsak ve, kaj je njegova vloga in kje mora biti. Mislim, da še nismo tam, kjer bi morali biti, vendar se izboljšujemo," je bil optimističen, ob koncu pogovora pa dejal še, da uživa v peklenskem vzdušju domače dvorane Crypto.com Arena.

Preberite še: