V Los Angelesu 97. podelitev oskarjev

Na podelitvi oskarjev, ki jo vodi komik Conan O'Brien, ima največ, 13 nominacij, muzikal Emilia Pérez, po deset pa jih imata filma Brutalist in Žlehtnoba. Poznavalci največ možnosti za osvojitev nagrade za najboljši film v letu 2024 pripisujejo Anori, Konklavam in Emilii Perez.

Prvi oskar, ki so ga podelili, je bil za stransko moško vlogo, osvojil ga je Kieran Culkin za vlogo v filmu Resnična bolečina.

Kieran Culkin s kipcem za stransko vlogo v filmu Resnična bolečina Foto: Reuters

Oskarja za najboljši izvirni scenarij je osvojil film Anora, nominiran tudi za najboljši film.

Oskarja za najboljši celovečerni animirani film je odnesel Valovanje, prvi latvijski dobitnik te nagrade, ki je nominiran tudi za mednarodnega oskarja, oskarja za kratki animirani film pa je dobil In the Shadow of the Cypress. Oskarja za najboljšo kostumografijo je osvojil Paul Tazewell za kostume v muzikalu Žlehtnoba in s tem postal prvi temnopolti dobitnik oskarja v tej kategoriji.

Paul Tazewell je za muzikal Žlehtnoba dobil oskarja za kostumografijo. Foto: Reuters

Za oskarja za najboljši igrani kratki film je v igri tudi slovenska manjšinska koprodukcija Mož, ki ni mogel molčati.

Tukaj so zbrani vsi nominiranci: