Po napadu na oskarjevca: "Pred tremi tedni so ga nagradili, zdaj molčijo"

"Žal je Akademija, ki nam je pred tremi tedni podelila oskarja, zavrnila javno podporo Hamdanu Balalu, ki so ga izraelski vojaki in naseljenci tepli in mučili," je na omrežju X zapisal Juval Abraham, Balalov izraelski kolega in sorežiser dokumentarca Edina zemlja (No Other Land), letošnjega dobitnika oskarja za najboljši dokumentarni film.

Abraham je poudaril, da so podporo Balalu izrazili tako pri Evropski filmski akademiji kot vrsti drugih filmskih združenj in festivalov. "Tudi vrsta članov ameriške akademije, sploh s področja dokumentarcev, se je zavzemala za objavo uradnega stališča, a so jih zavrnili," je na X zapisal Abraham, "ker so bili v napadu pretepeni tudi drugi Palestinci, to po njihovem mnenju ni bilo povezano s filmom, zato ne čutijo potrebe po odzivu."

Zatrdil je, da je bil Hamdan "nedvomno tarča napada zaradi Edine zemlje (po izpustitvi iz pridržanja je povedal, da so se izraelski vojaki med mučenjem šalili na račun oskarja), tarča napada pa je bil tudi zato, ker je Palestinec - kot nešteto drugih, ki so vsak dan spregledani".

Balal je noč v izraelskem vojaškem oporišču preživel vklenjen in bil pretepen. Foto: Guliverimage

"Očitno je imela Akademija to za izgovor, da molči, medtem ko filmar, ki so ga nagradili, živi pod izraelsko okupacijo in jih potrebuje bolj kot kadarkoli," je še zapisal Abraham, "ni še prepozno za spremembo stališča. Tudi če bi zdaj obsodili napad na Hamdana in skupnost v Masafer Jati, bi s tem poslali pomembno sporočilo in svarilo za v prihodnje."