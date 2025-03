Izraelci pretepli palestinskega oskarjevca

Izraelski naseljenci so na zasedenem Zahodnem bregu pretepli palestinskega režiserja, ki je na letošnjih Oskarjih slavil z dokumentarcem Edina zemlja. Pretepenega ga je odpeljala vojska, izpustili so ga po noči pridržanja.

"Skupina naseljencev je ravnokar linčala Hamdana Balala, sorežiserja našega filma Edina zemlja," je na X objavil izraelski režiser Juval Abraham, ki je z Balalom in še dvema režiserjema na letošnjih Oskarjih slavil z omenjenim dokumentarcem.

Hamdan Ballal (desno) z oskarjem Foto: Profimedia

"Pretepli so ga, ima poškodbe glave in trebuha ter krvavi," je še razkril Abraham, "vojaki so vdrli v reševalno vozilo, ki je prišlo ponj, in ga odvedli. Od takrat se je za njim izgubila vsaka sled."

Do incidenta je prišlo v ponedeljek zvečer, v torek popoldan pa je Abraham sporočil, da so Balala končno izpustili. "Po noči v lisicah in pretepanju v vojaški bazi je Hamdan Balal zdaj svoboden in gre domov k svoji družini," je zapisal na omrežju X.

Posnetek napada "kot kukluksklan zamaskiranih naseljencev", ki ga je objavil Juval Abraham:

The group of armed KKK-like masked settlers that lynched No Other Land director Hamdan Ballal (still missing), caught here on camera. pic.twitter.com/kFGFxSEanY — Yuval Abraham יובל אברהם (@yuval_abraham) March 24, 2025

Med očividci incidenta je bil tudi Basel Adra, še eden od članov z oskarjem nagrajene režiserske ekipe. Za agencijo AP je povedal, da je več kot 20 Izraelcev - nekateri so nosili maske, nekateri izraelske uniforme, nekateri so bili oboroženi - napadlo vas, kjer živita Adra in Balal. "Vojska je v nas uperila orožje, naseljenci pa so začeli napadati palestinske hiše," je opisal dogodke, "Hamdan je skušal zaščititi svojo družino in naseljenci so ga napadli. Vojaki so streljali v zrak in preprečevali, da bi mu kdo pomagal. Klical je na pomoč. Naseljencem so pustili, da ga napadejo in nato ga je vojska ugrabila."

"Odkar sva se vrnila z Oskarjev, je vsak dan kakšen napad," je še povedal Adra, "morda se s tem maščujejo za film. Zdi se kot kazen."

Basel Adra (levo): "Odkar sva se vrnila z Oskarjev, je vsak dan kakšen napad." Foto: Guliverimage

Izraelska vojska je medtem sporočila, da je pridržala tri Palestince, osumljene metanja kamnov v izraelske vojake in enega civilista, potem ko naj bi izbruhnil "nasilni spopad" med Izraelci in Palestinci. Takšen potek dogodkov so očividci, s katerimi je govorila tiskovna agencija AP, zanikali.

Film Edina zemlja (No Other Land), ki je letos dobil oskarja za najboljši dokumentarni film, spremlja boj prebivalcev palestinskega območja Masafer Jata, ki se trudijo izraelski vojski preprečiti, da bi zrušila njihove vasi. Režiserja Balal in Adra, ki oba prihajata s tega območja, sta film posnela z izraelskima režiserjema Juvalom Abrahamom in Rahel Szor.