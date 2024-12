Substanca: edina obramba pred grozo je nelagodni smeh

Substanca je eden od filmov, ki se bodo zapisali v zgodovino tega leta, pa čeprav gre za majhen, neodvisni film, ki je pri nas na sporedu zgolj v Art kino mreži. A to je film s tako toksično kombinacijo surovega seksapila in ostudne groze, da se zlahka zarine v podzavest popularne kulture desetletja.

Glavna junakinja substance je Elizabeth, nekdaj uspešna voditeljica telovadne oddaje, ki jo direktor TV-mreže prisilno upokoji, da bi jo nadomestil z mlajšo. Medtem ko pripravlja avdicijo, Elizabeth prejme skrajno sumljivo ponudbo za podaljšanje mladosti, imenovano Substanca. Obupana se odloči zanjo in izvede neverjetno grozljiv postopek, iz katerega nato nastane njena mlajša različica, Sue. Ta takoj zmaga na avdiciji za Elizabethino oddajo in s svojo lepoto ter mladostjo uživa v uspehu in slavi. A Sue je lahko aktivna zgolj teden dni, nato pa se morata tedensko izmenjevati z Elizabeth, sicer bi se pojavile posledice. In seveda se.

Poglejte napovednik:

Brez skrbi, nelagodje se le še stopnjuje!

Osrednji konflikt filma je med Elizabeth in Sue, ki se začneta boriti za prevlado, s čimer škodujeta druga drugi. Predvsem Sue, ki ob svoji mladosti, lepoti in uspehu začuti, da si za svoje trdo delo zasluži nekaj več, kot ji omogoča ta situacija. In je niti malo ne zmoti, da gre to na račun Elizabeth, ki po koncu kariere depresivna spremlja uspeh svoje mlade različice, medtem ko ji telo počasi propada. Vse to so seveda metafore za odnose med mladimi odraslimi in starši in težko bi bile bolj jasne in eksplicitne, saj režiserka Coralie Fargeat ne da prav veliko na subtilnost.

Margaret Qualley se že več let dokazuje v neodvisnih filmih, med drugim smo jo videli v lanskih Nesrečnih bitjih, a po tem uspehu jo bomo nedvomno videli še marsikje. Foto: Fivia

To se najbolj pokaže v drugi polovici filma, ko se zgodba vse bolj preveša v grozljivko – in deloma tudi v pravljico –, medtem ko režiserka niza vse bolj groteskne podobe, od katerih ni mogoče odlepiti pogleda, pa čeprav lahko povzročijo nočne more. Pravzaprav je morda edina obramba pred tem smeh, sploh pri skupinskem ogledu v kinodvorani, ko se zavedamo bližine sogledalcev in dejstva, da je njim najbrž še bolj nelagodno kot nam. A brez skrbi, ta občutek se zadnje pol ure filma le še stopnjuje!

Film je poln telesne groze, in kot pričajo vsi ti šivi, to niso zgolj kratki prizori. Foto: Fivia

Vrnitev zvezdnice filma Duh

Substanca je tudi vrnitev Demi Moore, ki je že res dolgo nismo videli v glavni vlogi uspešnice, in v vlogi Elizabeth jasno pokaže, kakšno napako so filmarji delali vsa ta leta, ko je niso izbrali. Kot rečeno, režiserka ne verjame v subtilnost uporabljenega simbolizma, kar je dokazala že s svojim prejšnjim filmom Maščevanje, a Demi Moore v liku Elizabeth uspe zgraditi tako kompleksno kombinacijo raznolikih čustev, občutkov, strahov, fobij in nenazadnje tudi vse manj potlačenega besa, da smo lahko samo očarani.

Demi Moore kot Elizabeth ob podivjanih dejanjih mlade Sue tone vse globlje v brezup. Foto: Fivia

A ne gre spregledati soigralcev, predvsem Margaret Qualley v vlogi Sue in Dennisa Quaida kot producenta Harveyja (heh). Navzven sta popolni nasprotji suverene mlade lepote in ostudne, postarane vulgarnosti, a sta oba tako prežeta z ambicijo, da sta zgolj različni strani iste medalje, ko družno stopata prek trupel. In, če je treba, tudi po njih.

Dokaz uspeha: ko si tako priljubljen, da lahko svoj plakat gledaš kar iz lastne dnevne sobe. Foto: Fivia

Ali je film Substanca vreden ogleda?

Tistim z bolj rahlim želodcem film odsvetujem, ker zajadra v področje telesne groze, ki jo je marsikomu težko gledati. A po drugi strani je Substanca tako surov, brezkompromisno nesubtilen in odlično posnet film, ki prinaša prav posebno izkušnjo ogleda z občinstvom.

Substanca (The Substance)



Režija: Coralie Fargeat

Igrajo: Demi Moore, Margaret Qualley, Denis Quaid, Hugo Diego Garcia, Daniel Knight, Gore Abrams

Žanr: Grozljivka

