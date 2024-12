Heretik je grozljivka, v kateri Hugh Grant igra zlobca. In to kakšnega! Glavni junakinji, mormonski misijonarki, vstopita v hišo na videz prijaznega, nad religijo navdušenega gospoda, a kmalu ugotovita, da sta se ujeli v past.

Napet film ima nekaj krvavih in mučnih prizorov, a večina tesnobe in groze temelji na psiholoških igricah, ki jih vse bolj srhljivi in manipulatorski gostitelj igra z mladima dekletoma. Te se začnejo kot iskrena debata o bogu in religiji ter podrobnostih mormonskih prepričanj, a kmalu on napreduje v pridige o ponavljajočih se motivih v glasbi, družabnih igrah in religijah. Dekletoma je hitro jasno, da iz hiše ne bosta našli poti, če ne sprejmeta njegove igre, a nikakor nista pripravljeni popustiti in ne nehata iskati (od)rešitve.

Poglejte napovednik:

Ali je Hugh Grant dober zlobec?

Zgodba ima dober tempo, a je vsebinsko precej šibka, tako z vidika ne posebej verjetnih, prepričljivih in konsistentnih dejanj likov, kot tudi z vidika religiološke razprave, ki po par izvirnih preobratih obtiči na precej osnovni ravni in nato nikamor ne napreduje. To je še posebej težavno za učinkovitost antagonista, saj je na koncu, ko razgali svoj celotni koncept, ob tako trhlih temeljih in prepričanjih težko verjeti, da bi mu vse skupaj lahko uspelo.

Chloe East in Sophie Thatcher se v nehvaležni vlogi žrtev odlično znajdeta, zato ju izkušeni zvezdnik ne zasenči. Foto: Blitz Film & Video Distribution

A po drugi strani ga upodobi edinstveni Hugh Grant, ki se mu za to vlogo bojda nasmiha prva nominacija za oskarja. Nekdanji zvezdnik romantičnih komedij, kot so Dnevnik Bridget Jones, Notting Hill in Pravzaprav ljubezen, je v zadnjih letih odigral tudi več zahtevnejših vlog, vključno s fizično komedijo (Wonka) in dramo (Zlom, Zelo angleški škandal), in čeprav je že večkrat igral zlobneža, ni bil še nikoli videti tako vražje sposoben kot tokrat.

Nekdanjemu zvezdniku romanc se nasmiha prva nominacija za oskarja. Foto: Blitz Film & Video Distribution

Posledično sta mladi igralki Sophie Thatcher in Chloe East v precej nezavidljivem položaju, a se izkažeta in prepričljivo postavita nasproti pošastnemu gostitelju. Njuna lika sta dobro napisana, saj dobimo vpogled v bogato notranje življenje in moralne dileme, s katerimi se misijonarki borita, kar nato vpliva tudi na njune odločitve med bojem za preživetje.

Ali vstopiti v srhljivo hišo? V grozljivkah je odgovor zmeraj da. Foto: Blitz Film & Video Distribution

Ali je film Heretik vreden ogleda?

Heretik je solidna grozljivka, polna napetosti in psihološke groze. Gospod Reed je v podobi Hugha Granta nepozabno srhljiv in bo zagotovo pustil pečat na igralčevi nadaljnji karieri. Čeprav te film drži skoraj dve uri prilepljenega na stol, pa začne med odhodom iz dvorane na plan skakati preveč nekonsistentnih detajlov, da bi se film prebil na površje v tako močnem žanrskem letu, kot je bilo 2024. Zbiralec duš, Smrtonosni objem in Mežikni dvakrat so bili pretresljivi filmi, ki so še več dni po ogledu motili spanec, česar za Heretika ne moremo reči.