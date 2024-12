Ja, Chef! je ena najuspešnejših slovenskih komičnih serij, tako po številu gledalcev kot po številu prominentnih slovenskih igralk in igralcev, ki so se v seriji pojavili skozi leta. Aktualna deseta sezona, ki je z decembrom začela prihajati na Voyo, se drži preverjene formule – in občasno tudi preseže pričakovanja.

Za tiste, ki zadnja leta živite v kakšni jami: Ja, Chef! je slovenska humoristična serija, v kateri naslovnega chefa igra Jurij Zrnec, zgodba pa spremlja takšne in drugačne dogodivščine njegove ekipe v prestižni restavraciji oziroma zdaj v restavraciji prestižnega hotela. Čeprav imamo premiero desete sezone in se zdi, da nas chef Ljubo spremlja že celo večnost, je bila premiera prve epizode šele junija 2021, nato pa so sledile po od dve do tri sezone s po desetimi epizodami na leto.

Pika + Luka

Celotne zgodbe nima smisla obnavljati, a vseeno je treba omeniti, da je tudi v deseti sezoni – tako kot v prvem delu – glavni poudarek na romanci med kuharjem Luko in vodjo restavracije Piko, ki ju igrata Klemen Janežič in Katarina Čas. Chef Ljubo je zgolj njun (zelo glasen) sodelavec, a Zrnčeva karizma, ki se odlično obnese pri kombinaciji zunanje surovosti in neotesanosti ter notranje čustvenosti lika, poskrbi, da si ga najbolj zapomnimo.

Po eksplozivnem zaključku devete sezone sta Luka in Pika v ločitvenem postopku zaradi njegove nezvestobe, medtem ko je Pika visoko noseča. Ta njuna zgodba se po večini odvija mimo zgodb drugih likov, ki imajo svoje ljubezenske, karierne in druge težave. V prvi epizodi tako Ljubo iz samega kljubovanja lastnici hotela Eli (Iva Krajnc) zaposli novega kuharja, ki ga igra Timon Šturbej, pri čemer se ujame v njuno zanko, saj mladenič ni posebej sposoben kuhar, je pa Elin skrivni ljubimec.

Kung fu, psihopat in muzikal

Medtem ko so Ljubo, Pika in Luka zmeraj v ospredju, preostali člani kuharske ter hotelske ekipe dobijo pomembnejše zgodbe vsakih nekaj epizod, sicer pa iz ozadja dodajajo svoje komentarje. Prednost dolgoživosti serije, ki bo ob koncu sezone slavila jubilejno stoto epizodo, je v tem, kako močno so ti igralci usvojili svoje vloge, saj jih zmorejo suvereno in prepričljivo odigrati ne glede na dejanski scenarij. Pri tem izstopajo Domen Valič, Luka Cimprič, Matej Puc, Jernej Kogovšek, Viktorija Bencik Emeršič, Faketa Salihbegović Avdagić in Mario Ćulibrk, saj se zdi, da bi lahko skupaj z Zrncem pripravili improvizacijsko predstavo, tudi če ne bi imeli scenarija.

Najbolj izstopajoča epizoda nove sezone izmed peščice, ki smo jih mediji dobili v predogled, je tretja, v kateri ekipa po šokantnem razpletu prejšnjega dela fantazira o možnih razpletih dogajanja. Tako dobimo žanrsko bolj razgibano dogajanje, z elementi pretepanja kung fu, pohoda serijskega morilca in celo dve glasbeni točki, v katerih Jurij Zrnec dokaže, da so lahko njegove glasilke izkoriščene za več kot zgolj kričanje.

Ali je nova sezona Ja, Chef! vredna ogleda?

Če ste zadnja leta zvesto – ali pa tudi občasno – spremljali Ja, Chef!, vas bo tudi nova sezona prepričala. Ekipa je uigrana in v polni formi, tako da tudi iz nekoliko predvidljivih scenarijev iztisne kar največ. Resnici na ljubo je to tudi najboljši pristop pri seriji, ki bo slavila stotico epizod, saj bi uvajanje bolj inovativnih konceptov (kot jih je denimo predstavila nedavna nova serija Hiša ljubezni) lahko odtujilo zveste gledalce, medtem ko se tisti, ki iščejo nekaj svežega, najverjetneje ne bi odločili ponuditi priložnosti tako uveljavljeni seriji. Ampak Ja, Chef! si tudi v deseti rundi to zasluži.

Ja, Chef!



Avtorji: Rok Vilčnik, Marko Naberšnik in Igor Gajič

Igrajo: Jurij Zrnec, Klemen Janežič, Katarina Čas, Domen Valič, Viktorija Bencik Emeršič, Tjaša Železnik, Luka Cimprič, Mario Ćulibrk, Jernej Kogovšek, Matej Puc, Faketa Salihbegović Avdagić, Liza Praprotnik, Liza Marijina, Alenka Kraigher

Žanr: Komična serija

Ja, Chef! je na sporedu Voyo z novo epizodo vsak četrtek.

