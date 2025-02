Kontroverzni tviti transseksualne igralke, Netflix ji je obrnil hrbet

V javnost so prišle problematične izjave prve transseksualne nominiranke za oskarja, zaradi katerih so jo že umaknili iz oskarjevske kampanje.

Netflix je Karlo Sofio Gascón, zvezdo filma Emilia Perez, umaknil iz svoje oskarjevske kampanje in se od transseksualne igralke povsem distanciral, potem ko so v javnost prišli njeni rasistični in islamofobni tviti izpred nekaj let.

Medtem ko je sezona nagrad v Hollywoodu v polnem teku, je Netflix igralko umaknil z vseh dogodkov, kjer naj bi se pojavila, tudi petkove podelitve kritiških nagrad Critics Choice Awards, v ospredju njihove oskarjevske kampanje pa je zdaj Zoe Saldaña, nominirana za oskarja za najboljšo stransko žensko vlogo.

Karla Sofia Gascón in film, v katerem je igrala glavno vlogo, sta veljala za velika favorita letošnjih Oskarjev, zdaj pa so njene problematične izjave dodobra pomešale karte. Španska igralka se je sredi medijskega viharja znašla zaradi nekaj let starih tvitov, v katerih je izražala žaljiva stališča na račun islama, Azijcev, skupnosti LGBTQ in celo same podelitve oskarjev.

Med drugim je leta 2020 tvitnila, da je "islam postal leglo okužb za človeštvo", in se po smrti Georgea Floyda posmehovala protirasističnim protestom. Potem ko so njeni tviti razburkali javnost, se je sicer opravičila, a to ni imelo nobenega učinka. Netflix ji je obrnil hrbet, najverjetneje pa ga bo filmu Emilia Perez obrnila tudi ameriška filmska akademija.