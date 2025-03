Kljub temu da je med svojim monologom večkrat obljubil, da bo kratek, je Brodyjev zahvalni govor trajal pet minut in 40 sekund, s čimer je presegel osem desetletij star dosedanji rekord. Ta je bil v lasti britanske igralke Greer Garson, ki je leta 1943 prejela oskarja za najboljšo igralko v filmu Mrs Miniver. Njen zahvalni govor je bil dolg pet minut in 30 sekund, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Brodyjev rekordni zahvalni govor sicer ustreza triinpol ure dolgi drami Brutalist, v kateri z oskarjem nagrajeni igralec upodobi judovskega arhitekta, ki se po drugi svetovni vojni preseli v ZDA, da bi začel novo življenje. Brody se je v svojem govoru poimensko zahvalil več osebam, vključno svoji mami in očetu, režiserju Brutalista Bradyju Corbetu, soigralcema Guyu Pearceu in Felicity Jones ter svojemu dekletu Georgini Chapman.

Zaključil v resnem tonu

Ko je govoril dodeljenih 45 sekund za zahvalni govor, se je v ozadju zaslišala značilna orkestralna glasba, ki ga je opozorila, da se je iztekel njegov čas za govor. A namesto da bi govor končal, kot so to storili številni drugi, je Brody rekel, naj prekinejo glasbo. "Bom končal," je obljubil. "Prekinite glasbo. To sem že naredil. Hvala. To ni moj prvi rodeo, a bom kratek. Obljubim, da ne bom pretiraval," je dodal.

Brodyjev rekordni zahvalni govor sicer ustreza triinpol ure dolgi drami Brutalist, v kateri z oskarjem nagrajeni igralec upodobi judovskega arhitekta. Foto: Reuters

Govor je Brody zaključil v resnem tonu: "Če nas lahko preteklost česa nauči, je to opomin, da ne smemo dopustiti, da sovraštvo ostane brez odziva," je sklenil. Na poti na oder je poskrbel tudi za bizaren prizor, ko se je ustavil in vzel žvečilni gumi iz ust ter ga vrgel proti svojemu dekletu. "Pozabil sem, da žvečim žvečilni gumi (...) Nekako sem se ga moral znebiti," je utemeljil v ponedeljkovem pogovoru po podelitvi oskarjev.

Za 51-letnega Brodyja je letošnji oskar drugi po vrsti. Prvega je prejel leta 2003 za film Pianist.

