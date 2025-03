Igralka Margaret Qualley je s točko pokazala svoje plesne veščine in se na ta način poklonila klasičnim filmom o tajnem agentu Jamesu Bondu. Na odru so se ji pridružili številni plesalci, med katerimi je bil tudi Slovenec Jan Ravnik. S točko so se poklonili družini Broccoli, ki je nad franšizo bdela vse od leta 1962, pred kratkim pa so nadzor predali Amazonu.

Poglejte:

Margaret Qualley showcasing her dance skills at the #Oscars during the Bond tribute pic.twitter.com/FLOmGXJADp — Deadline (@DEADLINE) March 3, 2025

Ravniku, ki je leto in pol plesal na izjemno dobičkonosni turneji Eras Tour popzvezdnice Taylor Swift, je po selitvi v Los Angeles tako uspel še en pomemben korak v karieri. Med turnejo je pritegnil veliko pozornosti, pred Swiftovo pa je sodeloval tudi z Mariah Carey, Paulo Abdul, Brunom Marsom, Lewisom Capaldijem, Khalidom, Helene Fisher in Luisom Fonsijem.

30-letna Qualley pa je plesne veščine pridobila v mladosti, ko se je izobraževala za baletno plesalko. Kot igralko jo poznamo iz filmov The Substance, Bilo je nekoč ... v Hollywoodu, Nesrečna bitja in Prava fanta. Je tudi hči igralke Andie MacDowell in Paula J. Qualleyja. Poročena je s producentom Jackom Antonoffom, ki tesno sodeluje s Taylor Swift.

