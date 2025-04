Andrej Škufca o Katarini Venturini: Ko sva se razšla, je bilo pol leta zelo pestro

Nekdanji profesionalni plesalec in sodnik Andrej Škufca je gostoval v oddaji Potep z Leo, kjer sta z voditeljico Leo Mederal Gams spregovorila tudi o obdobju, ko sta bila Škufca in njegova soplesalka Katarina Venturini par še zasebno, in o tem, kako jima je po koncu romantične zveze uspelo nadaljevati skupno kariero.

"Ko sva se razšla, je bilo pol leta zelo pestro. Potem pa sva funkcionirala bolje kot prej, ker sva imela dosti bolj jasno začrtano zgodbo," je v oddaji Potep z Leo povedal Andrej Škufca. Med drugim je poudaril, da je med profesionalci le malo plesnih parov, ki so skupaj plesali tako dolgo kot sta on in Katarina Venturini.

Škufca in Venturini sta bila profesionalni plesni par 17 let, skupaj pa sta osvojila tudi naslov svetovnih prvakov med amaterji. V obdobju profesionalnega sodelovanja sta bila par tudi zasebno, po koncu romantičnega razmerja pa sta pokazala svojo zrelost in nadaljevala plesno kariero.

Po razhodu ohranila profesionalni odnos

Po koncu ljubezenske zgodbe sta se oba še naprej ukvarjala s plesom, a kljub temu ohranila profesionalni odnos. Kako jima je to uspelo? Škufca je poudaril, da dotiki na plesišču niso nikoli intimni, in pojasnil, da so del treninga, programa in zgodbe, ki jo izpoveduješ. Nekdanji profesionalni plesalec, danes pa sodnik ter trener je povedal tudi, da ga na parketu nikoli ni prevzelo še kakšno dodatno čustvo.

Spregovoril je tudi o športnem profesionalizmu. "Ko si enkrat športnik in če res živiš za to, se mi zdi, da si športnik v glavi za vse življenje," je poudaril Škufca in dodal, da se telo sicer spremeni, a mentalna energija ostaja enaka. Razkril je tudi, da je danes v primerjavi s časom, ko je bil profesionalni plesalec, težji za deset kilogramov. Danes 51-letni Škufca je plesati začel pri desetih letih.

Danes ima z Madžarko Melindo sina

Svoje soplesalke Škufca v profesionalni karieri ni menjal velikokrat, po koncu plesnega obdobja z Venturini je sedem let plesal še z Madžarko Melindo Škufca Törökgyörgy, s katero je poročen od leta 2016 in s katero sta tudi osvojila naslov evropskih prvakov. Skupaj imata danes šestletnega sina, ki govori tri jezike: slovenščino, madžarščino in angleščino, saj je to jezik, v katerem se sporazumevata tudi njegova starša. "Je zelo dober oče in mož," je Škufco v oddaji pohvalila njegova žena Melinda.

Med Potepom z Leo se je Andreju Škufci na vrhu vzpona na Učko pridružila tudi njegova žena Melinda. Foto: YouTube/posnetek zaslona

Pred leti pa je o razhodu s Škufco spregovorila tudi Venturini, ki je takrat povedala: "Ko sva šla midva zasebno narazen, sva še vedno plesala. In ker je bil cilj skupen, ker sva plesala in trenirala za skupni cilj, je bilo nekako logično, da se drug od drugega ne oddaljiva, temveč to krizo skupaj prebrodiva. Ko greš v vsakdanjem življenju narazen, človeka ne vidiš, midva pa sva bila skupaj po šest, sedem ur na dan. Ni bilo enostavno, ampak sem pa zelo ponosna na to obdobje."