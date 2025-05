Lepa televizijska voditeljica omrežila nogometnega zvezdnika

Fotografi so zvezdniški par ujeli med odhodom na kosilo v restavracijo The Summerhouse v zahodnem Londonu, sodeč po fotografijah pa sta bila oba videti zelo srečna in dobro razpoložena.

Jama je nosila temnomodro obleko, ki jo je kombinirala s črno torbico in čevlji z nenavadno višino pete. Dias je oblekel preprosto belo majico in dolge hlače, oba pa sta svojim stajlingom dodala tudi sončna očala.

Foto: Profimedia

Nedavno je 30-letna voditeljica objavila Instagram zgodbo, s katero je bržkone potrdila zvezo z dve leti mlajšim nogometašem. Delila je posnetek iz avtomobila, medtem ko je Dias poleg nje sedel v vozilu. Poleg tega naj bi Mayo Jamo že večkrat videli na Rubenovih tekmah.

"Maya in Ruben se zdita zelo blizu, zaljubljena in očitno se počutita dobro drug z drugim. Pogovarjala sta se z drugimi okoli sebe, vendar sta gravitirala drug k drugemu. Videti je bilo, kot da sta srečna skupaj," so neimenovani viri povedali tujim medijem.

Jama je bila v dolgoletnem razmerju z britanskim raperjem

Jama je julija lani prekinila dolgoletno razmerje z britanskim raperjem Stormzyjem, s katerim sta se spoznala leta 2014 in se leta 2019 razšla, a se nekaj let kasneje spet našla. Kmalu zatem so se njune poti dokončno ločile in nekdanji par je objavil tudi skupno izjavo, v kateri sta priznala, da sta eno leto poskušala vse, da bi njuna zveza uspela. Leta 2021, v času, ko s Stormzyjem nista bila par, je bila Jama zaročena tudi s košarkarjem Benom Simmonsom, s katerim sta se le nekaj mesecev po zaroki razšla.

Ruben Dias je bil pred razmerjem z Mayo v ljubezenskem razmerju s portugalsko pop zvezdo April Ivy (Mariano Goncalves) od leta 2018 do 2021 in zvezdnico Love Islanda Arabello Chi.

Dias se v soboto bori za lovoriko

Dias trenutno z Manchester Cityjem zaseda četrto mesto v premier ligi in se še bori za mesta, ki prihodnje leto prinašajo tekmovanje v ligi prvakov. V najmočnejši angleški nogometni ligi je bil zmagovalec prvenstva sicer že znan nekaj krogov pred koncem, to je drugič v zadnjih petih letih postal Liverpool. Dias pa se bo v soboto v FA pokalu proti Crystal Palace še boril za edino lovoriko, ki jo lahko v letošnji sezoni osvojijo varovanci Pepa Guardiole.

Foto: Guliverimage

"Vedno sem resnično proslavljal vse zmage, ki sem jih dosegel v karieri, osebnem življenju in na delu," je pred tekmo povedal Dias. "Vendar sem vedno našel dobro tolažbo v napredovanju pri vseh porazih, ker te naredijo močnejšega in boljšega," je še dodal branilec sinjemodrih iz Manchestra.