Pevka Senidah potrdila, da je v zvezi z deset let mlajšim moškim

V podkastu Tisti dnevi v mesecu so dekleta gostila pevko balkanske glasbene scene Senidah, kjer je 40-letnica razkrila, da je v zvezi z deset let mlajšim moškim, poroča Žurnal24.

"Včasih so mi bili všeč starejši, zdaj pa mi niso več," je povedala Senidah in dodala, da nerada govori o zasebnosti. "Nerada govorim o teh stvareh. Ne da skrivam, samo čuvam," je pojasnila.

Kljub temu je razkrila, da je njen novi izbranec tujec, po poročanju Žurnala Črnogorec Stefan iz Herceg Novega. Skupno fotografijo je Senidah objavila že leta 2021, zvezo pa naj bi začela leta 2019. Par naj bi se spoznal v eni izmed diskotek, kjer je Stefan, kot so poročali srbski in hrvaški mediji, delal kot varnostnik. Predstavili so ju skupni prijatelji.

Želi si družino

Med drugim je dejala tudi, da si želi družine. "Enkrat si tudi želim družino. No, enkrat, kot da imam še veliko časa," je še povedala v smehu.