Senidah pokazala svojo babico, ki je dopolnila že sto let

"Ona ni trenutek, trenutki so ona! Vse najboljše za 100. rojstni dan, nana," je ob fotografiji z babico zapisala balkanska zvezdnica Senidah.

Številni oboževalci pevke so babici voščili veliko zdravja in ji v komentarjih zapisali lepe želje. "Babice so posebne," se je glasil eden izmed pozitivnih zapisov.

39-letna balkanska zvezdnica iz Slovenije Senidah (Senida Hajdarpašić), nekoč sicer vodilna pevka slovenske pop skupine Muff, je v tujini popularnost pridobila po izidu solističnega singla Slađana marca 2018.

V svoji solistični karieri, v kateri se je usmerila na balkanski trg, je izdala dva albuma, in sicer leta 2019 Brez tebe in leta 2022 Za tebe.