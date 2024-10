Balkanska zvezdnica iz Slovenije Senidah je ta teden objavila novo skladbo z naslovom Phuket, ki je nemudoma pritegnila pozornost in se v kratkem času uvrstila med najbolj poslušane na YouTubu na območju nekdanje Jugoslavije.

Pred izidom pesmi se je Senidah oglasila na Instagramu in že vnaprej opozorila, da je posnela nekaj povsem drugačnega.

"Preden objavim to pesem, želim z vami nekaj deliti. Nisem hotela biti drugačna ali pogumna, ampak nisem vedela, kaj čutim. Čutila sem ogromno, a so bila čustva povsod. Silila so me, naj grem, čeprav nisem vedela, kam. Bila sem sredi vsega in nisem hotela izgubiti tistega, kar sem občutila, ko sem ustvarjala to pesem. Zato pesem nima dejanskega besedila, ampak ima občutek, ki vas bo odnesel, kamorkoli želite. Bodite veseli, bodite žalostni, jezni ... karkoli čutite, je v redu. Jaz sem čutila vse in hočem, da to tudi vi čutite z menoj. Proslavimo naša čustva," je zapisala Senidah.

Dan zatem je pesem Phuket tudi izšla in med njenim občinstvom je završalo. Skladba se je hitro uvrstila med najbolj vroče na YouTubu, kjer se je ob njej vsul plaz komentarjev, nekaterih navdušenih, nekaterih zmedenih. Mnogi so iz njenega petja skušali razbrati besede oziroma celo bili prepričani, da so razvozlali besedilo, drugi so bili navdušeni nad konceptom petja brez besedila: "To je dokaz, da nam ni treba razumeti besedila, da bi občutili čustva v pesmi."

Ob tem so se zvrstile tudi pohvale Senidah, da je spet premaknila meje in posnela nekaj drugačnega ter nepričakovanega, med komentarji pa so bile tudi pohvale, kot je: "Ta ženska bi lahko zapela recept za francosko solato, pa bi bil uspešnica."