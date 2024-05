Srbska zvezdnica Aleksandra Prijović, ki je v zadnjem letu osvojila Balkan, je sinoči navdušila tudi v Ljubljani. Večer je bil poln čustev, občinstvo pa je njene pesmi prepevalo od začetka do konca. Koncert so ob karizmi mlade 28-letne pevke zaznamovali bogata produkcija, posebni efekti, plesalci in 16-članska glasbena zasedba.

V skoraj tri ure dolgem koncertu je zazvenelo 34 skladb. Srčnost in predvsem hvaležnost občinstvu, ki jo tako ljubeče podpira, je 28-letnica potrdila z izjavo: "Do danes sem imela možnost nastopiti v različnih državah in mestih. In srečna sem, ker lahko nastopam pred vami. Hvala vam iz srca, saj to ne bi bilo nikoli mogoče brez vas, ki spremljate moje delo. Rada vas imam in hvala vam!"

Ob Aleksandri Prijović je nastopila tudi Senidah. Foto: Peter Cikač

Na odru tudi s Senidah

Na polovici koncerta je sledilo skrbno varovano presenečenje. Gostja večera je bila Senidah, ki je dvorano navdušila s prezenco, vokalom in uspešnicami, kot so Behute, 100 % in Mišići. "Hvala, ker si prišla in mi izkazala to čast," jo je nagovorila Aleksandra in se gostji poklonila z besedami: "Ko se je Senidah pojavila na glasbeni sceni, sem bila navdušena. Zelo sem ponosna na vsak tvoj uspeh!"

Foto: Peter Cikač

Za piko na i je ob koncu koncerta pevka na oder povabila še zvesto oboževalko Ano, komaj šestletno deklico, ki je skupaj z njo zapela del skladbe Devet života. Zahvalila se je družini, ki jo je sinoči spremljala v dvorani in ob melodiji pesmi Sve po starom priklicala solze v oči sebi in mnogim v občinstvu.

Foto: Peter Cikač

Aleksandra Prijović je v Areni Stožice nastopila v sklopu turneje Od istoka do zapada.

Foto: Peter Cikač