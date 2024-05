Osemindvajsetletna srbska zvezdnica Aleksandra Prijović, ki je doživela hiter vzpon kariere, naj bi v ljubljanskih Stožicah nastopila 10. in 11. maja, organizator pa je nedavno sporočil, da je koncert v soboto, 11. maja, prestavljen na kasnejši termin.

"Spoštovani kupci! Napovedani koncert Aleksandre Prijović v Areni Stožice 11. 5. 2024 zaradi tehničnih razlogov žal ne bo izpeljan in je do nadaljnjega prestavljen. Vsem kupcem vstopnic se zahvaljujemo za razumevanje in obžalujemo nastalo situacijo," so sporočili iz Eventima, ki je uradni posrednik pri prodaji vstopnic.

Sta kriva previsoka cena vstopnic in to, da jih niso prodali dovolj?

Mnogi organizatorju ne verjamejo in menijo, da bo sobotni koncert odpadel zaradi previsoke cene posameznih vstopnic in dejstva, da jih niso prodali dovolj. Uradno naj bi sicer organizator koncert odpovedal zaradi tehničnih težav. Obiskovalci, ki so že kupili vstopnice za koncert 11. maja, pa jih lahko vrnejo in uredijo vračilo kupnine.

Vračilo kupnine je odvisno od načina nakupa, ali ste vstopnice kupili na spletu ali na prodajnih mestih, so pojasnili na spletni strani Eventima.

Prav tako še ni popolnoma razprodan petkov koncert, kjer so na voljo vstopnice po naslednjih cenah: vstopnica za stojišče v parterju stane 40 evrov, za vstopnico VIP in ložo pa boste odšteli od sto do 140 evrov.

Srbska pevka je lani decembra v Areni Zagreb nastopila petkrat zapored, vsi koncerti pa so bili razprodani. A če verjamemo skeptikom, ki ne verjamejo v veliko prodajo vstopnic v Sloveniji, je njena priljubljenost v naši deželi mnogo manjša kot pri naših južnih sosedih.

