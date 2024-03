Aleksandra Prijović tudi v Sloveniji podira rekorde

Foto: Studio Nexus

„Hvala vam. Prepričana sem, da se bomo imeli čudovito in ustvarili nepozabni večer.“

Tudi v ljubljanski Areni Stožice bomo imeli priložnost uživati v uspešnicah, kot so Bogata sirotinja, Sabotiram, Ja sam odlično kot tudi songih z zadnjega albuma Devet života in aktualnem singlu Poslednji kabare.

Njeni nastopi, glas in energija so osvojili srca po celotni regiji. Napovedan koncert je del velike regionalne turneje z naslovom Od Istoka do Zapada, ki jo spremljata vrhunska produkcija in scenografija. Da zvesti oboževalci že nestrpno čakajo spektakel, potrjuje tudi podatek o količini prodanih vstopnic, kjerkoli mlada zvezdnica napove koncert.

Vstopnico za spektakel v Areni Stožice si lahko zagotovite na Eventimu.

