Lepa Brena v Stožicah ni mogla zadrževati solz: Pomagajte mi zapeti to pesem

Težko pričakovani koncert v slovenski prestolnici je začela s pesmijo Uđi slobodno in navdušila zbrano občinstvo. Najbolj poseben trenutek pa je posvetila svojemu preminulemu prijatelju in sodelavcu Saši Popoviću, ki je po kratki in hudi bolezni umrl pretekli konec tedna.

Mešanica žalosti in veselja

"Dober večer, Ljubljana. Na začetku vam moram povedati, da je zelo težko potlačiti vsa čustva, ki me nocoj lomijo. Bila sem tako vesela, ko smo načrtovali ta koncert in se nanj zelo resno pripravljali. Ne morem pa potlačiti vseh svojih čustev, saj gre za mešanico žalosti in veselja. Najprej naj čestitam vsem damam in mamicam za dan žena. Vedno pravim, naj bo 8. marec naš dan, moškim pa bomo čestitali jutri," je na začetku povedala 64-letna pevka.

Lepa Brena je zapela svoje največje hite, kot so Mile voli disko, Ja nemam drugi dom, Luda za tobom, Duge noge in Sanjam. Foto: Extra FM

"Pred dnevi pa se je zgodilo nekaj res nepričakovanega. Izgubila sem prijatelja, ki je odšel nenadoma, nekoga, s katerim sem davnega leta 1981 začela svojo kariero. Nekoga, s katerim sem zgradila čudovito in uspešno pot z zasedbo Slatki greh. Nocoj pojem v imenu svojega prijatelja, botra in poslovnega partnerja Saše Popovića. Prosim, pomagajte mi njemu v čast zapeti to pesem," je prosila občinstvo in ob tem ni mogla zadrževati solz. Nato je ob spremljavi občinstva zapela svojo uspešnico Boliš i ne prolaziš.

Številni glasbeni gostje

V nadaljevanju koncerta sta se ji na odru pridružili srbska pevka Dara Bubamara, ki je zapela svoje uspešnice Ja neću da ga vidim, Vero nevero in Zidovi, ter slovenska glasbenica Senidah s hiti Delija, Alo, alo in Gade. Na oder je stopil tudi Maid Hećimović, ki ga je Brena spoznala v šovu Zvezde Granda.

Na oder je stopila tudi priljubljena srbska pevka Dara Bubamara. Foto: Extra FM

Čustveni spektakel v ljubljanskih Stožicah je sklenila z besedami: "Nocoj ste zdravilo za mojo dušo, za moje srce. Za vse zlome, ki sem jih doživela, tako fizične kot tudi čustvene."

Po Ljubljani ima Lepa Brena na sporedu kar tri koncerte v Zagrebu, kjer za svoje oboževalce, kot je razkrila, pripravlja nekaj posebnega.

Arena Stožice je pokala po šivih. Foto: Extra FM