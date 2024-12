Lepa Brena po operaciji noge: Koncert v Ljubljani ne bo odpovedan

Foto: Extra FM / Studio Nexus

Poškodba ne bo vplivala na njen koncert, ki je načrtovan za dan žena, 8. marca 2025, v Areni Stožice v Ljubljani in bo potekal po načrtih.

Vstopnice za ljubljanski spektakel so na voljo prek sistema Eventim.

Do nesreče je prišlo, ko je član tehnične ekipe padel s prizorišča v spuščeno dvigalo in pri tem utrpel lažje telesne poškodbe ravno v trenutku, ko je Lepa Brena čakala na svoj nastop pred občinstvom, in jo pri tem poškodoval. Kljub hudim bolečinam je Lepa Brena ponovno pokazala izjemen profesionalizem in zelo zahteven koncert brezhibno izvedla do konca, navdahnjena z evforijo občinstva in željo, da svojih oboževalcev ne razočara. Ta pogumna poteza je le še en dokaz njene veličine, predanosti glasbi in ljubezni do oboževalcev.

"Dobra novica je, da bo vse v redu, vendar trenutno potrebujem nekaj časa za okrevanje. Vaša ljubezen, podpora in potrpežljivost v tem obdobju mi veliko pomenijo. Hvala vam iz srca," je sporočila Brena prek svojih družbenih omrežij.

