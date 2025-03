Hrvaška pevka potrdila: Jelena Rozga ima deset let mlajšega

Na vprašanje novinarke, kaj meni o precej mlajšem partnerju Jelene Rozge, je 52-letna pevka odgovorila: "Palec gor, vsekakor podpiram, saj so leta le številka. Če so med dvema neka privlačnost, energija in ljubezen, so leta nepomembna. Glede na to, da Ivana poznam že vrsto let, vem, kako zrel je in da je moški na mestu."

Nov par na hrvaški glasbeni sceni

Zaradi njenega odgovora je marsikdo prepričan, da je Nina Badrić potrdila razmerje med Rozgo in 37-letnim Ivanom Huljićem. "Včasih se mi zdi, da je Jelena precej mlajša od njega, tako da leta niso pomembna pri tem, da se ljudje najdejo. Pomembno je, koliko življenjskih izkušenj imaš. Sama imam lahko nekoga, ki je mlajši od mene, vendar ne veliko. Nekdo, ki je veliko mlajši, po mojem mnenju nima izkušenj. Biti mora starejši od 40 let," je dejala v pogovoru za portal 24 sedam.

Govorice o novem paru na hrvaški glasbeni sceni so se tako izkazale za resnične. Da je srečno zaljubljena, je potrdila tudi pevka, ki je med koncertom v Beogradu priznala, da je njen izbranec med občinstvom, a ni razkrila, za koga gre. Srbski mediji so pisali, da naj bi se jeseni tudi poročila, a je Rozga ta namigovanja zanikala.

Na njuno zvezo pa se je odzval Ivanov oče Tonči Huljić, dolgoletni vodja in ustanovitelj skupine Magazin. "To so me spraševali tudi o Hani in Petru. Če je to razmerje in ne prijateljstvo, ga podpiram. Vse, kar osrečuje moje otroke, mora osrečevati tudi mene," je povedal v izjavi za revijo Story. Huljić je tudi oče Hane Huljić, ki je od leta 2022 poročena s hrvaškim pevcem Petrom Grašem.

Sedeminštiridesetletna Rozga je z družino Huljić povezana že vrsto let, med letoma 1996 in 2006 je namreč pela v skupini Magazin. Tudi Ivan je bil nekaj let član skupine, pridružil se ji je ravno takrat, ko jo je Rozga zapustila, in kot tekstopisec deloval do leta 2014. Z Rozgo sta dolgoletna prijatelja, kot tekstopisec je pisal pesmi tudi zanjo.

Huljić in Rozga se poznata že vrsto let. Na fotografiji iz leta 2009 sta skupaj z Ivano Kovač. Foto: Mediaspeed

