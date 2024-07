Šestinštiridesetletnica je na petkovem koncertu v črnogorskem klubu Top Hill nosila črno-belo obleko, ki z optično iluzijo poudari ženske obline. Z njo je pokazala svoje vitke noge in izklesano telo ter navdušila številne obiskovalce koncerta.

Kljub navdušenju številnih nekaterim oboževalcem obleka ni bila všeč. Ti so se oglasili pod posnetkom, ki ga je Jelena Rozga objavila na svojem profilu na Instagramu. "Kaj se dogaja s to obleko?", "Ta obleka je zločin!", "Joj, ta obleka ji res ne pristaja," je le nekaj izmed komentarjev, ki so se zvrstili pod njeno objavo. Obleke s tovrstnim vzorcem so v zadnjih mesecih vse bolj priljubljene, saj na podlagi optične iluzije vzbujajo prozornosti.

Tovrstni vzorci vse bolj priljubljeni

S podobno majico je svoje oboževalce pred kratkim zmedla tudi Severina. Po objavi fotografije na družbenih omrežjih so se njeni sledilci spraševali, ali se ji čez majico vidijo prsi. Tako kot pri Rozgi gre tudi pri Severinini majici za optično iluzijo. Majico, ki z vzorcem daje vtis golote, je zasnoval francoski modni oblikovalec Jean Paul Gaultier.

