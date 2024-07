Hrvaška pevka razkrila: "Rekel je, naj si zmanjšam nos in povečam usta"

Priljubljena hrvaška pevka Jelena Rozga trdi, da se izogiba lepotnim popravkom, za to pa je zaslužna njena mama.

Jelena Rozga, nekdanja pevka skupine Magazin, ki zdaj že dolgo uspešno stopa po samostojni glasbeni poti, je pretekli konec tedna nastopila v Šabcu v Srbiji, ob nastopu pa se tudi pogovarjala s tamkajšnjimi mediji.

Novinarji so jo med drugim vprašali, kako ji je ob neizmerni priljubljenosti lepotnih popravkov uspelo ohraniti naraven videz, ona pa je na to odvrnila: "Mislim, da je za to najbolj zaslužna moja mama, ki bi mi v tem primeru zagotovo rekla: 'Hči, kaj si naredila iz sebe?'"

Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

Kot je povedala, ji je mama že pred leti dala vedeti, da ne potrebuje estetskih popravkov. "Ko sem leta 1996 začela peti pri Magazinu, sem po obrazu dobila neko alergijo. Mama me je odpeljala k uglednemu dermatologu v Splitu, ta pa ji je, potem ko mi je predpisal zdravila za alergijo, dejal: 'Lepa je, ampak bi bila še lepša, če bi si zmanjšala nos, povečala usta in malo popravila ušesa.'"

"Mama pa mu je na to odvrnila le: 'Gospod, na svidenje'," se je v smehu spomnila Rozga.