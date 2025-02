Jelena Rozga je prejšnji mesec razprodala sedem koncertov v beograjski dvorani Sava Center in še enkrat potrdila, da je ena največjih regionalnih zvezd, ki že 29 let na odru navdušuje publiko. A tudi energična 47-letnica občuti posledice natrpanega in stresnega urnika, ki ga prinese glasbena kariera. Pred zadnjim koncertom je celo pristala na infuziji. Kot je povedala, mora paziti na svoje zdravje, saj ima težave s ščitnico, izvidi pa da niso najboljši.

"Malo sem počivala, a sem dobro. Videli ste me na odru, uživam, polna sem energije, lepo mi je z občinstvom. Zelo rada imam svoje delo in rada sem na odru. Trenutno se ukvarjam s svojim zdravjem, situacija ni najboljša, a bo vse v redu, to rešujemo," je povedala Rozga.

Kot pravi, se trudi živeti zdravo, veliko spi in počiva, vendar stres včasih naredi svoje. "Jezi me le to, da moje zdravje ni tako, kot bi si želela, in da me telo ne posluša tako kot nekoč."

Pevki so leta 2006 diagnosticirali hipertiroidizem, zaradi česar ima težave s kožo, pretirano utrujenostjo in izgubo telesne teže. Zaradi tega prejema hormonsko terapijo.

Srečna v ljubezni

Medtem ko se sooča z zdravstvenimi težavami, pa se ji toliko lepše stvari dogajajo v ljubezni. Potem ko so mediji dlje časa poročali, da naj bi bila v zvezi z 11 let mlajšim Ivanom Huljićem in da naj bi se jeseni celo sprehodila do oltarja, je pevka priznala, da je srečno zaljubljena, ob tem pa zanikala govorice o poroki.

Svoje zasebno življenje sicer Rozga dobro skriva. Najbolj javno razmerje je imela s Stjepanom Hauserjem, čelistom dueta 2Chellos. Spoznala sta se leta 2015 in se kmalu zatem zaročila, po dveh letih sta razmerje končala.

Ivan Huljić je sin Tončija in Vjekoslave Huljič ter svak Petra Graša. Ta je poročen z njegovo sestro Hano Huljič, s katero imata dva otroka.