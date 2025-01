Srečko Katanec sporočil, da se najverjetneje za vedno umika

V zadnjih dneh se je veliko pisalo o zdravstvenih težavah Srečka Katanca, ki je bil do pred kratkim selektor nogometne reprezentance Uzbekistana. Ta je na dobri poti, da se morebiti neposredno uvrsti na svetovno prvenstvo 2026, pred njo pa so še štiri zelo pomembne tekme.

A izbranih ne bo več vodil slovenski strokovnjak, ki je zaradi zdravstvenih težav stopil z mesta glavnega trenerja, z njim pa se poslavljajo tudi Aleš Čeh, Nihad Pejković in Vlado Radmanović.

"Pred dvema mesecema sem bil v odličnem stanju, tudi zdaj sem v redu. Ne sicer tako, kot bi sam želel biti, če vas to zanima. Toda hkrati nisem priklenjen na posteljo, grem tudi naokoli, Bog me še zmeraj podpira. V zadnjem času sem bil razpet med Slovenijo in Hrvaško. Kar zadeva trenersko kariero, sem končal, za to sem se odločil čisto sam. Celo življenje sem skrbel le za druge, se razdajal. Veste, kolikokrat sem prosil, da prekinemo pogodbe, pa so me zmeraj pregovorili? Vendar to ni krivda tistih, ki so me prepričali, je izključno moja odgovornost," je v pogovoru za Sportklub povedal Srečko Katanec.

Pohvali se lahko, da je kot prvi popeljal Slovenijo na svetovni nogometni zemljevid. Leta 2000 so njegovi izbranci nastopili na Euru v Belgiji in na Nizozemskem, dve leti pozneje pa še na svetovnem prvenstvu v Južni Koreji, ki je bila poleg Japonske gostiteljica velikega spektakla.

Pri odgovoru na vprašanje, ali je potegnil črto čez delo v nogometu, je dal jasno vedeti, da niti ne ve, kaj bo jutri. Prav vsi pa želimo legendarnemu slovenskemu trenerju čim več zdravja na njegovi nadaljnji poti.