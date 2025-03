"Papež je imel mirno noč in se je zbudil kmalu po 8. uri," so v petkovem dopoldanskem sporočilu novinarjem pojasnili v tiskovnem uradu Svetega sedeža.

V četrtek je stanje papeža Frančiška ostalo stabilno, brez "kakršnih koli epizod respiratorne insuficience". Tiskovni urad Svetega sedeža je sporočil, da bo "glede na stabilnost njegovega kliničnega stanja naslednji medicinski bilten izšel v soboto".

V četrtek čez dan je papež nadaljeval z "dihalno in motorično fizioterapijo s koristnimi učinki" in ni imel vročine. Izmenjeval je tudi počitek in delo, je poročal Vatikan News.

Papež poslal tudi zvočno sporočilo

Pred začetkom nočne molitve rožnega venca na trgu sv. Petra je papež Frančišek poslal tudi zvočno sporočilo. V njej se je iz srca zahvalil za vse molitve in izraze bližine, ki jih je prejel. Vsem je podelil blagoslov in jih spomnil, da jih spremlja iz bolnišnice.