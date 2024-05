Ste že slišali za bolezen prsnih vsadkov?

Kakšni so simptomi t. i. bolezni prsnih vsadkov?

Zelo pomembno je vedeti, da gre za izjemno redke težave, ki prizadenejo zelo malo žensk. Da problematiko bolezni prsnih vsadkov (angl. BII – Breast Implant Illnes) še bolj postavimo v kontekst, pomaga podatek, da smo se v zadnjih 15 letih v naši ambulanti srečali le z eno pacientko s tako hudimi težavami, da je potrebovala natančno in razširjeno obravnavo. Tudi v svetovnem merilu je število prizadetih žensk zelo majhno, čeprav je povečava prsi še vedno eden najpogosteje izvajanih kirurških posegov in se letno po svetu opravi več kot 1,6 milijona operacij povečanja prsi.

Vsekakor pa smo v plastični in estetski kirurgiji pozorni na to, zato je BII še vedno predmet raziskav, da bi bolje razumeli morebitno povezavo med prsnimi vsadki in pojavom teh sicer nespecifičnih težav.

Za bolezen prsnih vsadkov so značilni nespecifični simptomi in znaki, kot so utrujenost, bolečine v sklepih, glavoboli in težave s koncentracijo, depresija in anksioznost, izpadanje las ... Gre za skupek težav, ki jih lahko povzročajo tudi druga zdravstvena obolenja, kot so avtoimune bolezni, razne infekcijske bolezni ter v današnjem času tudi vse pogostejša izgorelost in druge psihološke težave. Zdravstvene organizacije bolezni prsnih vsadkov uradno še niso priznale kot medicinsko diagnozo, saj jasne vzročne povezave še niso potrdili.

Kateri dejavniki vplivajo na pojavnost teh težav? Jih povzročajo predvsem poškodbe vsadkov ali tudi nepoškodovani vsadki? So težave odvisne tudi od vrste vsadka (silikonski, polnjeni s fiziološko raztopino ...)?

O pojavu simptomov so do zdaj poročali pri vseh vrstah prsnih vsadkov ne glede na vrsto, obliko ali značilnosti ovojnice vsadka. Pomembno je poudariti, da počeni vsadki ne povečajo možnosti za pojavnost teh težav. Natančni mehanizmi za zdaj ostajajo nejasni. Najverjetneje gre za genetsko nagnjenost v delovanju imunskega sistema. Tako kot pri veliko revmatoloških obolenjih, ki so posledica neravnovesja in specifičnega delovanja imunskega sistema posameznika, kjer je veliko neznanega, tako tudi tega redkega imunskega odziva še ne znamo pojasniti.

Dr. Nevio Medved Foto: Felix Foxx

Kakšna je priporočena terapija ob teh težavah? Je edina možnost odstranitev vsadkov?

Prvi korak ob nastanku takšnih težav je najprej temeljita ocena simptomov in znakov zdravnika ustrezne specialnosti (npr. revmatolog, tirolog). Za diagnozo BII ne obstajajo specifični testi, ampak lahko do nje pridemo zgolj z izključevanjem drugih medicinskih stanj. Treba je namreč izključiti vse druge morebitne vzroke – bolezni in stanja, ki lahko povzročajo omenjene simptome in znake, na primer avtoimuna obolenja, infekcijske bolezni, izgorelost ... Če se ob izvajanju teh ukrepov težave ne izboljšajo in sumimo na BII, pride v poštev odstranitev prsnih vsadkov ter po potrebi tudi vezivne ovojnice.

V poplavi številnih, tudi napačnih informacij, dosegljivih na internetu in družabnih omrežjih, je treba poudariti, da se v nekaterih primerih tudi po odstranitvi vsadkov težave niso izboljšale, zato mora biti odločitev o odstranitvi vsadkov dobro premišljena. Na tem mestu je treba opozoriti, da se pojavlja vse več klinik, predvsem v ZDA, kjer se bistveno hitreje odzivajo na poslovne priložnosti in tako stisko pacientk tudi izkoriščajo. Gre za t. i. specializirane klinike za zdravljenje BII, ki zagovarjajo odstranjevanje vsadkov brez temeljitega izključevanja drugih vzrokov. Tudi operativni posegi so lahko preveč radikalni in tako povzročijo bistveno več škode kot koristi. Zato je izjemnega pomena poiskati strokovno pomoč in se pred tako pomembnim korakom posvetovati z ustrezno izobraženim in izkušenim kirurgom.

Kakšno preventivo priporočate, da bi se izognili tem težavam?

Vsem tistim, ki razmišljajo o povečanju prsi, v prvi vrsti priporočamo, da si za poseg izberejo izkušenega plastičnega kirurga, ki si bo na posvetu vzel dovolj časa za razlago in pojasnila, saj mora biti odločitev za povečanje prsi sprejeta informirano in brez dilem. Zelo pomembno je tudi, da kirurg pri svojem delu uporablja izključno vsadke svetovno priznanih proizvajalcev, katerih varnost je bila že preverjena v številnih študijah in raziskavah.

Po opravljenem posegu poleg samopregledovanja prsi svetujemo tudi redne kontrolne preglede pri operaterju ter obdobne slikovne preglede, kot je ultrazvok prsnih vsadkov. V Medved estetiki našim pacientkam in tudi ženskam, ki so si povečale prsi drugje, kot prva estetska klinika v Sloveniji omogočamo redne preglede in spremljanje stanja vsadkov po povečavi prsi, kar pomembno izboljša varnost in dobro počutje naših pacientk. Gre za hitro in nebolečo preiskavo, s katero lahko preverimo stanje vsadkov in vezivne ovojnice. Z omenjenimi ukrepi lahko dovolj zgodaj odkrijemo morebitne težave oziroma jih izključimo.

Z ultrazvokom prsnih vsadkov je mogoče preveriti stanje vsadkov in vezivne ovojnice, s tem pa zgodaj odkriti morebitne težave. Foto: Felix Foxx

Kakšne težave lahko povzročijo poškodovani prsni vsadki?

Sodobni prsni vsadki so varni, saj so izdelani iz posebnega visokokohezivnega silikonskega gela, ki ohrani svojo obliko in se ne razlije tudi v primeru morebitne poškodbe. Poleg tega je ovojnica vsadka izdelana tako, da vsadek prenese zelo visoke obremenitve in stiske. V Medved estetiki pri povečanju prsi uporabljamo tehniko Minimalscar, pri kateri vsadke vstavimo skozi kožni rez, velik le nekaj centimetrov.

Tudi če se leta po vgradnji vsadki poškodujejo, ti ponavadi ostanejo zamejeni z vezivno ovojnico, ki jo človeško telo vedno napravi okrog vsadkov. Ker gre za zamejen prostor, je mogoče, da vsadki kljub poškodbi pacientki ne povzročajo težav. V takšnem primeru gre za t. i. neopažene poškodbe, v angleščini "silent rupture", in jih običajno ugotovimo le po naključju ob rednem pregledu prsi ali vsadkov. Če pa posameznice opazijo kakšne spremembe, so to največkrat spremembe v obliki ali mehkobi dojke, včasih pa lahko gre tudi za nespecifične bolečine v predelu dojke.

Zaradi vsega naštetega lahko redni kontrolni pregledi in slikovno spremljanje z ultrazvokom pomagajo pri zgodnjem odkrivanju in obravnavi morebitnih težav, kot so celovitost vsadkov. Z ultrazvokom ocenimo stanje prsnih vsadkov. Obenem lahko ugotovimo tudi druge morebitne nepravilnosti, kot so nabiranje tekočine ali pretirano krčenje vezivne ovojnice, stanja, ki potrebujejo natančnejšo obravnavo. Pregledi vsadkov z ultrazvokom tako našim pacientkam zagotovijo miren spanec, saj se lahko tako venomer prepričamo, da so njihovi vsadki v dobrem stanju.