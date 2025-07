Njeno priznanje je sledilo objavi dr. Jonathana Betteridgea na družbenem omrežju Instagram, ki je ugibal, katere lepotne posege in operacije je resničnostna zvezdnica že prestala. 41-letnica se je oglasila pod objavo in poudarila, da komentarje o svoji spremembi videza jemlje kot veliko pohvalo, a opozorila, da so bile fotografije, ki jih je objavil strokovnjak za obrazno estetiko, posnete v razmiku približno 15 let.

"Tukaj je seznam stvari, ki sem si jih dala popraviti," je zapisala Khloe. S tem je sledila stopinjam mlajše sestre Kylie Jenner, ki je pred leti prav tako odkrito spregovorila o svojih posegih. "V preteklosti sem bila zelo odkrita glede tega, kaj sem si popravila, zato začnimo," je dejala.

Nega obraza z lososovo spermo priljubljena med zvezdnicami

Izrazito spremembo videza je pripisala tudi izgubi telesne teže. Foto: Reuters Potrdila je, da si je dala operirati nos, se odločila za lasersko operacijo na lasišču "in povsod drugod", botoks in polnilo sculptra ter laser softwave za zategovanje kože, ki ga obožuje tudi njena starejša sestra Kim Kardashian. Pojasnila je, da je v preteklosti uporabljala tudi polnila, v zadnjih letih pa se jim skuša izogibati. Svojo izrazito spremembo videza je pripisala tudi "počasni in vztrajni" izgubi 36 kilogramov telesne teže. Uporablja tudi topljive niti kolagena pod brado in vratom, ki veljajo za alternativo liftingu obraza, ter različne tretmaje za kožo, vključno z "negami obraza z lososovo spermo, peptidi, vitamini in dnevno nego kože". O vse bolj priljubljeni negi obraza z lososovo spermo so spregovorile tudi Kim Kardashian, Jennifer Aniston, Miley Cyrus in Denise Richards.

Pri vsakem lepotnem popravku je Khloe Kardashian označila tudi zdravnika ali ordinacijo, kjer je poseg opravila. Obsežen komentar je sklenila z mislijo, da lahko v letu 2025 "pred posegom naredimo še veliko drugih stvari, ko bo čas in če se bom odločila še za kakšnega, pa poznam nekaj odličnih zdravnikov".

