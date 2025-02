Komentatorji nad Kylie Jenner: Videti je kot mama, ki je ponosna na svojega sina

Igralec Timothée Chalamet v Berlinu promovira svoj novi film Bob Dylan: Popolni neznanec (A Complete Unknown). V filmu blesti v glavni vlogi legendarnega Boba Dylana, za kar si je prislužil tudi nominacijo za oskarja.

Na posebni projekciji težko pričakovane biografske drame mu je v nemški prestolnici družbo delala tudi njegova izbranka, 27-letna Kylie Jenner. Ko so Chalameta v dvorani pozdravili z bučnim aplavzom, ga je Janner nežno pobožala po obrazu in s svojo gesto izzvala vrsto komentarjev. Mnogi ji očitajo, da se do igralca obnaša pokroviteljsko.

"Kylie je videti kot ločena mati srednjih let, ki je ponosna na svojega sina." "To je najbolj čudno razmerje." "Zdi se, kot da Kylie vse to počne samo za kamere." To so le nekateri izmed komentarjev uporabnikov družbenih omrežij.

Govorice o njunem razmerju so se prvič pojavile aprila 2023, dva meseca pozneje je njuno razmerje postalo javno, ko so ju fotografi prvič ujeli skupaj. Sedemindvajsetletnica ima z nekdanjim partnerjem Travisom Scottom dva otroka.