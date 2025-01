Popolni neznanec je glasbena biografija enega in edinega Boba Dylana, kantavtorja in Nobelovega nagrajenca, ki prikazuje njegovo življenje in kariero v šestdesetih. Začne se z njegovim prihodom v New York, in čeprav se osredotoča nanj, je uspešnejši v prikazu duha časa kot v razlagi enigme Boba Dylana.

Njegova glasba je že več kot šestdeset let vseprisotna stalnica scene in ni ga glasbenika, na katerega Dylan ne bi vplival vsaj posredno. Čeprav sodobni zvezdniki K-popa ali ustvarjalci elektronske plesne glasbe morda ne vedo, kdo je Bob Dylan in nikoli niso poslušali njegove glasbe, je bila ta nedvomno pomembna njihovim vzornikom ali vzornikom teh vzornikov.

Poglejte napovednik filma:

Težko bi rekli, da se mu je kdo približal

Dylan je že večkrat nastopil v Ljubljani, razprodal je Halo Tivoli, Stožice in Bežigrajski stadion, in množice oboževalcev so bile vsakič ekstatične. Besedila njegovih pesmi so mu prislužila Nobelovo nagrado za literaturo, s čimer je postal prvi in za zdaj edini rock glasbenik, ki ga je doletela ta čast. Njegova besedila so obenem izredno preprosta in neposredno sporočilna, a hkrati prenašajo globoko kompleksnost in subtilnost, ki presega klasično folk in rock tradicijo. Čeprav so mnogi glasbeniki skušali slediti njegovi poti, bi težko rekli, da se mu je kdo zares približal – morda s častno izjemo Louja Reeda.

Dylan je zaslovel ob Joan Baez, s katero sta skupaj nastopala na odru in imela viharno razmerje onkraj glasbe. Foto: Blitz Film & Video Distribution

V kontekstu zgodovine in popularne kulture je Bob Dylan idealen protagonist za biografsko dramo, a skozi preprost prikaz dogodkov je skoraj nemogoče predstaviti, zakaj tako izstopa – in to je tudi glavna težava filma Popolni neznanec. Sploh ker že obstaja film, ki je k Dylanovi biografiji pristopil z revolucionarno svežino. Bob Dylan: 7 obrazov (I’m Not There) režiserja Todda Haynesa je predstavil Dylana v podobi različnih igralcev, vizualnih slogov in žanrov, ki se niti ne pretvarjajo, da prikazujejo enega in istega človeka ali resnične dogodke. Kljub temu se je Haynesov film bolj približal Dylanovi liričnosti in umetnosti kot bi se lahko katerakoli klasična drama, vključno s pričujočo.

Ključni vpliv na Boba Dylana je bila slikarka Suze Rotolo, ki je v filmu precej spremenjena in preimenovana v Sylvio Russo. Odigra jo ne posebej prepričljiva Elle Fanning. Foto: Blitz Film & Video Distribution

Premalo konflikta

Film Bob Dylan: Popolni neznanec si naslov izposodi iz verza ene njegovih največjih uspešnic Like A Rolling Stone in se tudi sicer trudi predstaviti glasbenikovo zgodbo kot parado največjih uspešnic – tako v glasbenem smislu kot v omenjanju Dylanovih in zgodovinskih dogodkov. Film tako naniza ključne dogodke in prikaže, kako se protagonist prebije skoznje brez globokih konfliktov ali posledic.

Monica Barbaro je osupljiva kot Joan Baez in uspešno prenese tako pevkino vlogo v folk in protestniškem gibanju kot tudi njen seksapil in celo glas. Foto: Blitz Film & Video Distribution

Timothée Chalamet je odličen v glavni vlogi, tako igralsko kot glasbeno, vendar mu scenarij ne poda dovolj konflikta in substance, da bi njegov Dylan na platnu zaživel kot resničen človek. K temu ne pripomore šibka karakterizacija preostalih likov, predvsem ženskih, ki so reducirani na klišeje. Kljub temu stranskim igralcem uspe ustvariti močne like, ki ostanejo v spominu po odhodu iz kina, čeprav niso ne celoviti ne realistični. To še posebej velja za Edwarda Nortona kot Peta Seegerja, Monico Barbaro kot Joan Baez in Scoota McNairyja kot Woodyja Guthrieja.

Edward Norton odigra glasbenika in mentorja Peta Seegerja z neverjetno subtilnostjo in si povsem zasluži nominacijo za oskarja. Foto: Blitz Film & Video Distribution

Ali je film Bob Dylan: Popolni neznanec vreden ogleda?

Težko si je predstavljati bolj všečen film o Bobu Dylanu. Za začetek je poln odlične glasbe, starejši oboževalci Dylana bodo cenili verističen prikaz zgodovinskih dogodkov in parado slavnih osebnosti, medtem ko bo mlajše s šarmom in energičnostjo pritegnil Timothée Chalamet. Film ponudi živahen, pisan in dinamičen portret človeka in obdobja, a za bolj poglobljen vpogled vsekakor priporočam prej omenjeni film Bob Dylan: 7 obrazov in Llewyn Davis, mojstrovino bratov Coen. Zadnji prikaže pristno življenje neuspešnega folk glasbenika v šestdesetih in lahko služi kot uvod v Popolnega neznanca, saj se pravzaprav zaključi na isti točki, kjer se ta film začne – z Dylanovim prihodom v New York.

Ikona rokenrola Foto: Blitz Film & Video Distribution

Bob Dylan: Popolni neznanec (A Complete Unknown)



Režija: James Mangold

Igrajo: Timothée Chalamet, Elle Fanning, Edward Norton, Monica Barbaro, Scoot McNairy, Boyd Holbrook

Žanr: Glasbena biografija

Dolžina: 141 minut James MangoldTimothée Chalamet, Elle Fanning, Edward Norton, Monica Barbaro, Scoot McNairy, Boyd HolbrookGlasbena biografija141 minut

Preberite še: