Film Anora pogosto primerjajo z eno najbolj znanih romantičnih komedij vseh časov, Čednim dekletom. V mnogih pogledih to ni zgrešena primerjava, vendar je Anora precej bolj divji, zabavnejši in tudi bolj realističen film, ki uporabi te vzorce za nastavljanje ogledala družbi.

Anora je Ani, plesalka striptiza v nočnem klubu, ki jo šef zaradi njenega znanja ruščine nekega večera rekrutira, naj zabava skupino gostov, ki ne govorijo najbolje angleško. Tako spozna Ivana oziroma Vanjo, mladega fanta, ki se rad zabava in se nemudoma zagreje zanjo. Ni le lepa in spretna, tudi pogovarjata se lahko, in Ani se proti plačilu začne družiti z Vanjo tudi zunaj delovnega časa, kmalu kar ves teden. Vanja vse bolj nori za njo, ona pa tudi počasi spušča svoja varovala in se prepusti divjim zabavam ter Vanjini naivno prijetni družbi. Dokler se nekega dne stvari ne zalomijo, ko Ani čaka divja noč v družbi ne najsposobnejših rusko-armenskih gangsterjev.

Hedonizem in prikupni gangsterji

Čeprav je film celovito delo, je precej grobo razdeljen na dva dela. Prvo polovico filma spremljamo nenavadno romanco Ani in Vanje ter serijo ekscesnih zabav v nočnih klubih, njegovi razkošni vili in celo v Las Vegasu, ki so prikazane s pristnostjo in nedolžnostjo, ki jih pri tovrstnih podobah nismo vajeni.

Las Vegas v vsem svojem bleščečem razkošju Foto: Karantanija Cinemas

Režiser in scenarist Sean Baker je zaslovel z beleženjem spregledanih, neprivilegiranih ljudi z roba družbe, ki jih je vedno prikazal v realistični, a pozitivni in nič kaj pridigajoči luči. Podoben pristop ubere pri tem izletu v ekscese nepotistične mladine, saj se ne naslaja nad razsipnostjo ali slaboumnostjo, pa tudi nobeno nasilje ni vključeno. A to žuranje je vseeno beg pred odgovornostjo in mlade kmalu dohiti realnost življenja.

Osladnost mlade ljubezni. Mikey Madison in Mark Eydelshteyn kot Ani in Vanja v trgovini s sladkarijami. Foto: Karantanija Cinemas

Druga polovica filma je tako še bolj divja, ko v zgodbo vstopi trojica nevarnih, a občasno komičnih in na nek način na trenutke tudi prikupnih gangsterjev. Vanja nenadoma izgine, nakar prisilijo Ani, da jim ga pomaga poiskati. Tako ta ne posebej složna druščina tava po zabaviščnem parku, arkadah, barih, nočnih klubih, ruskih restavracijah in striptiz barih, da bi našli pobeglega nesrečnika, medtem pa se zapletejo v sto in eno peripetijo.

Gangster Toros s svilenim šalom lovi Ani po razkošni vili. Foto: Karantanija Cinemas

Romanca za sodobno generacijo

Anora je najbrž najlahkotnejši film znotraj opusa Seana Bakerja, in čeprav nobene od njegovih uspešnic ne bi mogli opisati kot zateženo (Projekt Florida, Rdeča raketa, Tangerine ali Princ iz Broadwaya), je vseeno realističen in daleč od pravljičnih narativov tipičnih romantičnih komedij. Primerjave s Čednim dekletom so na mestu že zaradi romantičnega razmerja med bogatašem in prostitutko, pri čemer se zadnja v obeh filmih primerja s Pepelko. In medtem ko sta zaljubljanje in postopna vzajemna preobrazba zaljubljencev podobna v obeh filmih, je precej razlik v drugi polovici in zaključku.

Anino temačno in hladno spoznanje, da ne more biti prepričana, kako jo bo odnesla. Foto: Karantanija Cinemas

To je predvsem odziv na družbeno stanje. Medtem ko smo takrat lahko verjeli – ali pa si to vsaj dovolj močno želeli –, da se japijevski bogataš lahko spreobrne in najde v sebi nekaj onkraj lastnih interesov, pa bi dandanes, ko lahko na vsakem koraku spremljamo milijarderje, kako skrbijo zgolj za svoje nagrabljene privilegije, tak razplet izpadel preveč plehko. A pri tem je treba ponovno pohvaliti Bakerjev pristop, saj s filmom ne skuša predstaviti nobenega manifesta, vseeno pa je v svojem realizmu še vedno dovolj političen.

Ali je ljubezen lahko v bolj negotovem stanju kot med prisilnim vkrcavanjem na zasebno letalo? Foto: Karantanija Cinemas

K všečnosti filma veliko pripomore tudi zasedba. V prvi vrsti vsekakor Mikey Madison, ki si bo skoraj zagotovo prislužila oskarjevsko nominacijo za vlogo Ani oziroma Anore, saj to večplastno junakinjo naredi povsem prepričljivo, pri čemer je film kljub izdatni goloti vseeno ne seksualizira. Mark Eydelshteyn je zabaven v vlogi Vanje, a še boljši so trije gangsterji, ki ga lovijo, Karren Karagulian kot Toros, Vache Tovmasyan kot Garnick in Yura Borisov kot Igor, lik, ki ga vzamejo s seboj samo za število, nato pa se izkaže za najbolj ključnega med vsemi.

Garnik po bližnjem srečanju z Ani Foto: Karantanija Cinemas

Ali je Anora vredna ogleda?

Anora je eden boljših filmov leta in je glede na ocene filmskih strokovnjakov v igri za več oskarjev, tudi za najboljši film. Kar se tiče zgodbe, ima vse ključne elemente: romanco, akcijo, pustolovščino, seks, droge in rokenrol. A čeprav gre za dokaj lahkoten film z odličnim tempom, zgodba in njeni nauki ostanejo v podzavesti še nekaj časa po odhodu iz dvorane.