Film se namreč začne z nerodno neposredno ekspozicijo, razlago ozadja, ki vključuje BITJE, STAREJŠE KOT ČAS, ujeto v nekakšni VESOLJSKI JEČI, ki razpošlje SMRTONOSNE POŠASTI, da bi mu prinesle KODEKS, ki vključuje ključ do njegove ječe. In potem bo lahko UNIČIL VESOLJE.

Poglejte napovednik:

No, v kombinaciji z generičnimi računalniško generiranimi podobami je vse videti še slabše. In če ste pozabili, da sta Eddie in Venom v zaključni sceni prejšnjega filma popivala z Danijem "Fuzbal je lajf" Rojasom iz Teda Lassa in vletela v Marvelovo filmsko vesolje – no, Venom 3 vas bo opomnil, da sta še zmeraj tam in da še vedno obstaja tudi ta zguljeni koncept večvesolja, ki smo se ga po Spidermanih, Flashu, Doktorju Strangeu in Deadpoolu menda vsi naveličali – potem pa ju takoj in brez ceremonij ali razlage vrže nazaj.

Ena najboljših scen, ki pa žal traja čisto prekratko – Venom ustvari simbiozo s konjem, da lahko z Eddiejem hitro potujeta prek puščave. Foto: Con Film

Simbioti in simbioza

Ko sta Venom in Eddie ponovno srečno v svojem vesolju in na poti, jima je takoj za petami ena tistih prej omenjenih pošasti, saj – kakopak – imata prav onadva ta kodeks. Ta se namreč vzpostavi v kombinaciji simbiota in človeka (ali najbrž drugega bitja), ko zadnji umre in ga simbiot oživi nazaj. Da, ne glede na številne simbiote, ki so razpršeni po vesolju in tudi Zemlji, sta Venom in Eddie edina, ki se jima je to pripetilo, in zdaj sta magnet za te živali. Ampak samo, če sta v celoviti Venom podobi.

Venom zaplava med brzicami reke Kolorado. Foto: Con Film

Glavni adut prvih dveh filmov, zaradi katerega se nista izgubila v poplavi superjunaških spektaklov, je bila živahna in pogosto humoristično dvoumna "simbioza" med likoma simbiota Venoma in novinarja Eddija Brocka, ki ju odigra Tom Hardy. Njuni nenehni prepiri v stilu starih zakoncev in ves govor o razmerjih, omejevanju in spreminjanju zaradi partnerja so bili smešni – in to predvsem zato, ker so na ne posebej subtilni metaforični ravni in z mnogo pretiravanja prikazovali precej klasične izzive romantičnih odnosov. (Zato tudi Anne kljub podobi Michelle Williams ni imela "šans" pri Eddieju.)

Tom Hardy kot Eddie Brock, ko ga prevzema Venom. Foto: Con Film

Akcija nima smisla

Tudi tretji film precej sloni na tem razmerju in na humorju, ki izvira iz njega, vendar je preostanek zgodbe tako poln plehkih znanstvenofantastičnih klišejev ter likov brez razumljive in koherentne motivacije, da preprosto ne zmoreta držati vsega skupaj. Film je posledično razvlečen in dolgočasen, edina presenečenja za gledalca pa so posledica slabo napisanega scenarija.

Najbrž bi lahko za izvirni prijem zgodbe označili to, da v zaključnem spopadu ni vseprisotnega modrega ali oranžnega žarka v nebo, ki standardno grozi Zemlji v teh superjunaških filmih. A brez skrbi, akcija vseeno nima smisla. Videoigre veljajo za derivativno vrsto umetnosti v primerjavi s filmom, a če bi kakšna igra imela tako nedodelana in iz čistega zraka pričarana pravila glede boja s pošastmi, bi jo razvijalci morali hitro popraviti.

Vodna bitka med Venomom in vojaškimi specialci je sicer lepo posneta, a je akcija prav tako nesmiselna kot pri zaključni sceni. Foto: Con Film

Ali je Venom 3: Zadnji ples vreden ogleda?

Če se še niste naveličali stripovskih superjunaških filmov in klišejev, s katerimi operirajo, če ste bili navdušeni po ogledu Flasha, Črnega Adama, Blue Beetla, zadnjega Ant Mana, Madame Web in seveda Morbiusa, potem je Venom 3 kot nalašč za vas. Če pa imate raje dobre filme s koherentno zgodbo in dobrim humorjem – kot sta bila denimo Venom in Venom 2 –, potem boste iz dvorane najbrž odšli razočarani.

Venom 3: Zadnji ples (Venom 3: The Last Dance)



Režija: Kelly Marcel

Igrajo: Tom Hardy, Juno Temple, Chiwetel Ejiofor, Rhys Ifans, Stephen Graham, Clark Backo, Alanna Ubach, Peggy Lu

Žanr: ZF-superjunaški film

