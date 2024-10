Biografska drama Vajenec se osredotoča na poglavje iz mladosti nekdanjega ameriškega predsednika in poslovneža Donalda Trumpa, v katerem se je pod mentorstvom odvetnika Roya Cohna povzpel s položaja najemodajalca v nepremičninskega mogotca. V prvih scenah še ne tridesetletni Trump dela v družinskem nepremičninskem podjetju, kjer je med drugim zadolžen za pobiranje najemnine v ogromnih stanovanjskih blokih. Kot član ekskluzivnega newyorškega kluba spozna zloglasnega, neusmiljenega odvetnika Cohna, ki je med drugim svetovalec ameriškega lovca na komuniste Josepha McCarthyja.

Socializem za bogataše

Trump želi prevzeti in obnoviti hotel The Commodore v bližini osrednje newyorške postaje Grand Central, ki je bil sredi sedemdesetih zaprt, celoten okoliš pa poln propadajočih stavb in poslov ter rastočega kriminala. Na poti mu stoji njegov oče Fred, ki ne verjame v projekt, drugi investitorji pa si z njim ne upajo poslovati, saj jih zvezna vlada toži zaradi rasističnih praks pri oddajanju stanovanj. Tukaj vstopi Cohn kot Trumpov novi prijatelj. S taktiko, ki temelji na grožnjah, izsiljevanju in neutrudnem slikanju lastne zmage ne glede na to, koliko laži je potrebnih, Cohn najprej pomaga ustaviti tožbo, nato pa še Trumpu pridobiti investitorje in davčne olajšave.

Prav zadnje so ključni vzvod Trumpovega vzpona in film jasno pokaže, da je moralo mesto New York izgubljena sredstva nato vzeti iz socialnih programov in plač javnih uslužbencev, celo policistov. Film nikoli eksplicitno ne izpostavi tega, a jasno naslika vzorec kasnejših republikanskih predsedništev na čelu s Trumpovim – državna podpora bogatašem, ne tistim, ki jo dejansko potrebujejo.

Maria Bakalova je na mednarodno sceno prodrla v filmu Borat 2, tukaj pa je izjemna v vlogi Trumpove prve žene Ivane. Foto: Karantanija Cinemas

Vajenec postane mojster – in izgubi človečnost

Trump je tako naslovni vajenec, ki se postopoma, a vse bolj vehementno vzpenja v poslovnem svetu, sprva s Cohnom ob strani, vendar ga kasneje, ko začne Cohn bolehati, odrine zaradi preganjavice pred okužbo s HIV. Torej takrat, ko bi ga prijatelj najbolj potreboval. V eni od prvih mentorskih scen Cohn Trumpu razloži svoja tri življenjska pravila: zmeraj napadaj, vse zanikaj in ničesar ne priznaj ter ne glede na rezultat zmeraj vztrajaj, da si zmagal. V zadnji sceni Trump ravno začenja intervju z novinarjem Tonyjem Schwartzem, soavtorjem njegove biografije Umetnost kupčije (The Art of the Deal), kjer mu ta tri pravila razloži kot lastna dognanja: vajenec postane mojster.

Med dvournim filmom, ki ga je napisal ameriški novinar Gabriel Sherman in posnel dansko-iranski režiser Ali Abbasi, vidimo Trumpa, kako se zlagoma spreminja v vse manj boječega in vse bolj manično neustavljivega fantasta, ki govori vse več neresnic, a jim vse bolj verjame, ob tem pa se načrtno odreka vsakršni empatiji. Tako med drugim ne pomaga bratu, ko ta zapade v alkoholizem in se nato ubije, posili svojo ženo po tem, ko ji razloži, da ga ne privlači več, in poskuša ogoljufati lastnega dementnega očeta, da bi si zagotovil kritje pred upniki.

Ena od zaključnih scen filma, v kateri Trump daje intervju za knjigo, ki bo postala Umetnost kupčije. Foto: Karantanija Cinemas

Zakaj bo film flopnil

Trumpa upodobi Sebastian Stan, ki odlično ujame njegove manierizme in jih previdno dodaja ter potencira skozi film (zgodba se odvija od leta 1973 do 1985). Stan je bil sicer še boljši v biografski nadaljevanki Pam & Tommy, kjer je igral bobnarja Mötley Crüe Tommyja Leeja v zgodbi o škandalu z ukradenim seksualnim videom njega in njegove takratne žene Pamele Anderson. Stan je letos med favoriti za oskarja, vendar ne zaradi Vajenca, temveč zaradi filma Drugačni človek, ki morda prihaja na Liffe. Še večji vtis od Stana tako naredi Jeremy Strong, ki Roya Cohna upodobi na izjemno podoben, a vseeno povsem drugačen način kot Kendalla Roya, glavnega igralca serije Nasledstvo , ki se je lani poslovila z ekranov.

Zaradi vroče politične narave zgodbe se je scenarist moral zelo potruditi, da drži vse, kar je prikazano v filmu, in to so preverili tudi številni odvetniki. Trump seveda zanika in grozi s tožbami, a za zdaj ni ukrenil nič. In najbrž tudi ne bo, saj vse kaže, da bo kljub očitni aktualnosti film povsem spolzel mimo. Razlog je pravzaprav preprost: Trumpovi privrženci si ne želijo gledati svojega idola v slabi luči, večina drugih pa ga ima že tako vrh glave iz novic.

Jeremy Strong kot Roy Cohn šola negotovega Trumpa, kako dajati izjave za medije. Foto: Karantanija Cinemas

Ali je film Vajenec vreden ogleda?

Vajenec je zanimiv in dobro posnet ter odigran film, a prav zgornji pomislek je eden njegovih glavnih minusov. Vseeno ima nekaj adutov v fotografiji, ki spominja na zgodnja osemdeseta, občasnem, a vsakič nepričakovanem humorju, kot je ob srečanju z Andyjem Warholom, in zaključku, ki med nazornim prikazom liposukcije in odstranitve plešavosti servira skoraj toliko telesne groze kot kopica grozljivk, ki jih trenutno najdemo na kinosporedu.

Vajenec (The Apprentice) Režija: Ali Abbasi

Igrajo: Sebastian Stan, Jeremy Strong, Martin Donovan, Maria Bakalova

Žanr: Biografska drama

Dolžina: 122 minut

Anatomija odtujenega zakona – Donald in Ivana po posilstvu Foto: Karantanija Cinemas

