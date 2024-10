Kaj dogaja: satirično udrihanje po vseh

Ekipa oddaje je to najbolj dokazala v zaključni točki prve epizode, ko so v rubriki Mala Terasa priredili klasiko slovenskega hiphopa Keš pi*** v politično aktualno in ostro zbadljivo TEŠ pi***. Tudi sicer je glavna ost njihove satire aktualno politično in družbeno dogajanje, pri čemer se praviloma ne držijo nazaj.

Satira predvsem za novicoholike

Voditelja Tilen Artač in Alenka Marinič začneta vsako oddajo s segmentom novic, ki jih obdelata na komičen način. Podoben koncept ima pri nas Artačev nekdanji partner na odrskih in koncertnih deskah Jure Godler v svojem šovu Ta teden z Juretom Godlerjem , obe oddaji pa si izposojata pri drugih satiričnih novičarskih oddajah, kot so Ta teden nocoj z Johnom Oliverjem, The Daily Show in Weekend Update na Saturday Night Live.

Rubrika je ostra in neposredna, a se občasno zgodi, da nekatere šale niso primerne za vso publiko, ker so teme premočno navezane na dogodke iz novic in je scenarij zasnovan tako, da predpostavlja njihovo precej podrobno poznavanje. Tako včasih komični preobrat temelji na fotografiji ali imenu, ki ga morda ne poznajo gledalci, ki so novice spremljali zgolj površno, in tisti, ki novic morda sploh ne spremljajo, oddajo pa gledajo predvsem zaradi humorja in glasbe.

Glavni adut je glasba

Slednja niti v dvanajsti sezoni ne manjka, saj sta praviloma izpostavljeni dve posebej za to priložnost ustvarjeni pesmi. Prva je del rubrike Super hit (oz. (S)hit) tedna, v kateri ustvarjalci z Robertom Petanom na čelu posnamejo satirično pesem v izbranem glasbenem žanru in z besedilom, ki se navezuje na aktualno družbeno dogajanje. V novi sezoni so med drugim za tarčo že imeli cene študentskih sob, prometne zamaške in novačenje rezervnih policistov ob pomanjkanju kadra.

Druga glasbena točka je segment Mala terasa v zaključku oddaje, kjer avtorji vzamejo znano pesem ali pa slog znanega izvajalca in jo priredijo v dnevno-političnem kontekstu, pri čemer Tilen Artač izkoristi ves svoj imitatorski talent. Prej omenjena pesem TEŠ pi*** je zaenkrat najboljši izdelek v tej sezoni, ki kaže, da je Igor Bračič, soscenarist oddaje in nekdanji član satiričnega banda Slon in sadež, še zmeraj v formi. Sicer pa si Artač in Slovenski mladinski orkester zaslužijo posebno pohvalo za imitacijo Magnifica (preimenovanega Stojmifika) s pesmijo, posvečeno odstopu ministrice Emilije Stojmenove Duh.

Žajfnica s premierjem in sitkom z evroposlancem

Ostala komična vsebina so kratki skeči, ki so razdeljeni v več segmentov – Kaj dogaja na terenu, Beseda tedna in Glas ljudstva – in se ukvarjajo z aktualnimi temami iz novic, nato pa sledi še nekoliko daljši skeč, narejen v duhu televizijske serije, a z aktualno politično temo. V tej sezoni so zaenkrat prikazali sveža nadaljevanja žajfnice o premierju Robertu Golobu Palomar in novo komično serijo Druga vrata desno o "mladem" evroposlancu Branku Grimsu.

S Palomarjem v Kaj dogaja? dokazujejo, da se ne spravljajo zgolj na eno politično opcijo, obenem pa izkoriščajo imitatorski potencial z Artačem kot Robertom Golobom in Mariničem kot predsednico parlamenta Urško Klakočar Zupančič. Ker so za žanr vzeli žajfnico, je dogajanje pretirano in pogosto je tak tudi humor. Čeprav se ob prvem ogledu koncept zdi nekoliko preveč preprost, pa potencirana absurdnost po nekaj epizodah postane smešna sama po sebi.

Druga vrata desno je zaenkrat nekoliko manj uspešna, a je šele pri prvi epizodi. Zasnovana je sicer dobro in očitno temelji na priljubljeni seriji Podpredsednica (Veep), a se zdi Branko Grims prelahka tarča za satiro, saj bi bilo dovolj, da bi zgolj uporabili njegove dejanske izjave. Namesto tega smo zaenkrat dobili norčevanje iz tega, da ne ve, kaj dela, in da ne zna nobenega tujega jezika. No, tudi Podpredsednica s prvo sezono ni prepričala množic, pa je potem prejela 17 nagrad emmy.

Ustvarjalci oddaje Kaj dogaja? Foto: Adrian Pregelj/RTV Slovenija

Je nova sezona Kaj dogaja? vredna ogleda?

Kaj dogaja? ostaja paradni konj satiričnega programa TV Slovenija in vse kaže, da je ekipa tudi v novi sezoni v odlični formi. Glasbene točke so poleg Artačevih mojstrskih imitacijskih sposobnosti glavni adut oddaje, vendar se vidi, da je rezultat plod dela celotne ekipe. Z občasno vključitvijo gostov (najprej Maje Avsenik in nato še skupine SBO) v skeče ekipa oddaje pokaže tudi, da je odprta za nove prijeme in pristope.

Kaj dogaja?



Avtorji in nastopajoči: Tilen Artač, Alenka Marinič, Jernej Celec, Igor Bračič, Admir Baltić, Robert Petan.

Žanr: Satirična oddaja.

Termin: Ob sobotah ob 21. uri

Dolžina: 30 minut

