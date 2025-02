Resnična bolečina: film, ki bo odnesel oskarja

Resnična bolečina je klasična komična drama, kot so jih nekoč redno ustvarjali v Hollywoodu, zdaj pa so jih nadomestili blockbusterji in franšize. Film je preprost in nepretenciozen prikaz izleta dveh bratrancev na Poljsko, da bi spoznala svoje judovske korenine, medtem pa skozi pogosto humorne peripetije spoznata predvsem, kje sta v življenju.

Davidu in Benjiju je nedavno umrla babica, ki jima je zapustila nekaj denarja za izlet, in tako se odpravita na letalo ter pridružita majhni skupini turistov, ki jih vodič popelje skozi judovsko Varšavo in Lublin ter v koncentracijsko taborišče Majdanek. Sedemčlanska skupina je izrazito raznolika in denimo vključuje tudi Elogeja, begunca iz Ruande, ki je preživel tamkajšnji genocid in se je zaradi podpore judovske skupnosti v svoji novi domovini ZDA odločil prevzeti judovsko vero.

Poglejte napovednik:

Med Lunaparkom in Nasledstvom

Skozi dinamiko med člani skupine, ki jo v veliki meri usmerja ekstrovertirani Benji, spoznamo posamezne like, predvsem pa ozadje razmerja med Davidom in Benjijem, ki sta bila v otroštvu "kot rit in srajca", zdaj pa vse bolj izgubljata stik. Medtem ko je David poročen in ima (sicer slabo) službo, se Benji bori z depresijo in izgubo širše življenjske perspektive. A pri interakciji z drugimi sta njuni vlogi prav obratni – Benji navezuje pristne stike z vsemi okrog sebe in se trudi priti stvarem do dna, medtem ko se David zapira v svoj izolacijski mehurček.

Resnična bolečina je "resna drama", a ima tudi veliko pristnega in zabavnega humorja. Foto: Blitz Film & Video Distribution

Film je napisal in režiral Jesse Eisenberg, ki tudi odigra glavno vlogo osredotočenega, a tesnobnega Davida, medtem ko precej bolj svobodomiselnega bratranca Benjija igra najverjetnejši dobitnik oskarja za stransko vlogo Kieran Culkin. Eisenbergov lik je precej podoben tistim, ki jih je upodobil v Dobrodošli v deželi zombijev (Zombieland), Socialno omrežje (Social Network) in Lunapark (Adventureland), kjer združi podobo intelektualca z izdatno živčnostjo zaradi negotovosti.

Film prikazuje tisto prijateljsko vez, ko imaš nekoga najraje na svetu, a se ga v skoraj vsakem trenutku sramuješ. No, ali pa nekdo tebe. Foto: Blitz Film & Video Distribution

Culkinov Benji je po drugi strani hkrati zamorjen in živahen, predvsem pa daje občutek, da živi v trenutku in se osredotoča na ljudi in dogodke, ki ga obkrožajo, medtem ko je David z mislimi pogosto pri svoji družini ali pa obsesivno fiksiran na naslednjo stvar na urniku potovanja. Culkin, ki je najbolj znan po večkrat nagrajeni vlogi Romana Roya v seriji Nasledstvo , z Benjijem ustvari izredno močan in kompleksen lik.

Skupina turistov na poti na ogled koncentracijskega taborišča Foto: Blitz Film & Video Distribution

Resnična bolečina tega, kar smo

Eisenberg je film ustvaril na osnovi dveh svojih monodram, pri čemer je v vsaki odigral enega od likov, iz katerih je nato razvil Davida in Benjija. David in Benji sta v mnogih pogledih diametralno nasprotje, a film jasno pokaže, da izhajata iz istega ozadja in kako sta njuni različni usodi posledica drobnih odločitev, ki nas naredijo, kakršne smo.

Vloga turističnega vodiča je bila napisana za britanskega komika Richarda Ayoadeja (Kiber klapa), vendar se mu je zdelo, da bi njegova s komedijo povezana pojava zmotila fokus filma. Vlogo je nato prevzel Will Sharpe (Beli lotus). Foto: Blitz Film & Video Distribution

Pri tem velja izpostaviti še naslov. V angleščini je fraza "a real pain" dvoumna, saj po eni strani pomeni resnično bolečino, ki je v filmu izpostavljena na dveh ravneh – kot bolečina, ki jo čuti Benji, ko se spoprijema z depresijo, in bolečina judovskega naroda zaradi holokavsta. Drugi pomen je nekoliko bolj komičen in bi ga lahko prevedli kot "prava zgaga", kar ponazarja pogost Davidov občutek glede Benjija. Vseeno je odločitev za prevod pomenljiva – gre za resen film! –, a žal mora pri tem žrtvovati izpostavitev humornega vidika filma, ki je morda v ozadju, vendar vseprisoten.

Razliko med bratrancema prikaže tudi njun odnos do hrane – David se zmrduje nad tipično poljsko juho, medtem ko Benji poskuša izkusiti nekaj pristno lokalnega. Foto: Blitz Film & Video Distribution

Ali je film Resnična bolečina vreden ogleda?

Vsekakor. Komične drame so ena največjih žrtev sodobnih trendov filmske industrije, in čeprav je prijetno gledati spektakle, so tovrstne drame vrsta filmov, ki si jih lahko ogledamo za zabavo, a se ob njih vseeno zamislimo. Eisenberg in Culkin sta odlična in glede na videno je pred prvim uspešna režiserska kariera, drugi pa bo svoji bogati zbirki nagrad dodal še oskarja.

Resnična bolečina (A Real Pain)



Režija: Jesse Eisenberg

Igrajo: Jesse Eisenberg, Kieran Culkin, Jennifer Grey, Will Sharpe, Kurt Egyiawan, Liza Sadovy, Daniel Oreskes

Žanr: Komična drama

Dolžina: 90 minut Jesse EisenbergJesse Eisenberg, Kieran Culkin, Jennifer Grey, Will Sharpe, Kurt Egyiawan, Liza Sadovy, Daniel OreskesKomična drama90 minut

