Film Maria je režiral čilski avtor Pablo Larraín in predstavlja zadnji del njegove trilogije o močnih ženskah 20. stoletja po Jackie Kennedy v Jackie in princesi Diani v Spencer. Pri tem uporabi podoben pristop, saj spremljamo naslovno junakinjo v kratkem, a razburljivem časovnem obdobju, ki odseva njeno širšo življenjsko pot.

Poglejte napovednik:

Kot izvemo takoj na začetku, je to obdobje zadnji teden njenega življenja, ko Maria Callas v svojem ogromnem stanovanju v Parizu načrtuje morebitno vrnitev na odrske deske. Callas je bila operna diva v polnem pomenu te fraze in stvari so se praviloma odvile tako, kot je ona želela. V tem zadnjem tednu se tako srečuje z različnimi ljudmi, nakar skozi dialoge in črnobele preskoke v spomine spoznamo ozadje njenega edinstvenega življenja.

Maria Callas je bila izredno slabovidna, zato je morala nositi takšna očala, medtem ko se je na odru povsem zanašala na naučene koreografije. Foto: Fivia

To vključuje vse od prepevanja za naciste v okupirani Grčiji do burnega razmerja z Aristotlom Onassisom, takrat najbogatejšim človekom na svetu, in še bolj burnega srečanja z ameriškim predsednikom Johnom F. Kennedyjem, ki mu Callas namigne, da ga žena vara z njenim partnerjem. Jackie se je res poročila z Onassisom kmalu po smrti moža. Mimogrede, Larraín se potrudi z gradnjo intertekstualnih navezav, saj je vlogo predsednika zaupal danskemu igralcu Casparju Phillipsonu, ki je ta lik upodobil že v njegovi Jackie – in še dveh drugih filmih ter seriji.

Angelina Jolie se je sedem mesecev urila v opernem petju, da se je naučila pravilno dihati in odpirati usta, pri produkciji filma pa so združili njen glas z glasom Marie Callas iz originalnih posnetkov. Foto: Fivia

Diva na kvadrat

Angelina Jolie je kot ena največjih filmskih div svoje generacije idealna izbira za vlogo Marie Callas in se v njej izkaže. Ne le, da pevko odigra z milino in odsotnostjo, ki pritiče temu liku, temveč izkaže tudi izredno strast v pevskih vložkih. Jolie sicer ni odpela opernih arij – najbrž se nihče ne bi zmogel približati Marii Callas –, je pa vseeno opravila sedem mesecev treninga opernega petja, da se je naučila pravilno dihati in gibati, kar brez dvoma povzdigne vlogo in cel film.

Haluk Bilginer in Caspar Phillipson kot Aristotle Onassis in John F. Kennedy. Oba moška izžarevata patriarhalni nadzor in oba se opečeta ob trku z Mario Callas. Foto: Fivia

Žal film kot celota ni posebej dober, predvsem zaradi neosredotočenega in nekoliko zmedenega scenarija. Medtem ko sta Larraínova prejšnja filma gledalca posrkala v junakinjino tragično zgodbo s šokom in stresom napetih dogodkov (atentat na JFK pri Jackie, boj z bulimijo in odločitev za ločitev pri Spencer), pa pri Marii ni nobene napetosti, sprehodi v preteklost občasno delujejo preveč naključno, za nameček so nekatere scene polne prežvečenih klišejev.

Maria Callas je zadnje obdobje svojega življenja preživela v družbi služabnikov, ki sta ji postala kot druga družina. V filmu ju upodobita odlična italijanska igralca Pierfrancesco Favino in Alba Rohrwarcher. Foto: Fivia

Čeprav je zgodba mestoma dolgočasna ter brez prave logike niha med domišljijo in resničnostjo, pa Larraínu z natančno usmerjeno kamero, osredotočeno na Angelino Jolie, uspe ujeti osebo, ki je večja od življenja, večja celo od tragičnih junakinji slovitih oper, ki jih je odpela.

Ali je film Maria vreden ogleda?

Oboževalce opere, Marie Callas in Angeline Jolie bo film skoraj zagotovo navdušil, nekoliko manj zadovoljni bodo oboževalci Larraínovih predhodnih biografskih filmov – poleg prej omenjenih Jackie in Spencer je režiral tudi film o pesniku Pablu Nerudi in satiro o diktatorju Augustu Pinochetu kot vampirju. Kljub šibkemu scenariju ogled filma odtehtata močna vizualna in zvočna podoba na platnu.

Krasen primer čudovite kamere, ki je značilna za filme Pabla Larraína. Foto: Fivia

Maria



Režija: Pablo Larraín

Igrajo: Angelina Jolie, Pierfrancesco Favino, Alba Rohrwacher, Haluk Bilginer, Kodi Smit-McPhee, Valeria Golino

Žanr: biografska drama

Dolžina: 124 minut Pablo LarraínAngelina Jolie, Pierfrancesco Favino, Alba Rohrwacher, Haluk Bilginer, Kodi Smit-McPhee, Valeria Golinobiografska drama124 minut

Preberite še: