Hud udarec za Dallas: Kyrie Irving poškodovan

V prvi četrtini je moral Kyrie Irving že zapustiti parket, iz kluba pa so pozneje sporočili, da si je zvil levo koleno, zato se tudi ni več vrnil v igro.

A moment of pure determination for Kyrie Irving.



After suffering an injury, Kyrie was helped to the line to take his free throws before exiting the game.



He made both. 👏👏 pic.twitter.com/hJDDRTDLg7