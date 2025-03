Drama v Los Angelesu, Dončić z noro trojko zasijal v podaljšku!

Košarkarji Los Angeles Lakers so v ligi NBA prišli še do osme zaporedne zmage, potem ko so po veliki drami in podaljšku s 113:109 premagali New York Knicks. V izjemno zanimivem obračunu v Crypto.com Areni se je redni del tekme končal z izidom 99:99, s košem in noro trojko pa je potek dodatnega časa zastavil Luka Dončić, ki je bil z 32 točkami, 12 asistencami in sedmimi skoki prvi strelec domače zasedbe. Na drugi strani je kar 39 točk prispeval njegov veliki prijatelj Jalen Brunson, ki pa si je v zaključku podaljška grdo zvil gleženj, odšepal v garderobo in srečanje končal predčasno.

Los Angeles Lakers : New York Knicks 113:109 (po podaljšku) Učinek Luke Dončića: 32 točk (5/11 za 2, 4/12 za 3, 10/12 prosti meti), 7 skokov, 12 asistenc, 4 ukr. žoge, 5 izg. žog v 43:15 Strelci: Dončić 32, James 31 (12 sk., 8 as.), Vincent 12 (4/4 za 3), Knecht 11, Hayes in Reaves 8; Brunson 39 (10 as.), Anunoby 20, Hart 18 (10 sk.), Towns 12 (14 sk.)

Vrhunci igre Luke Dončića (trojka v podaljšku na 4:33):

Drama, drama, drama ... Obračun v Crypto.com Areni je postregel s pravo košarkarsko poslastico, ki pa se je končala z veliko zmago Los Angeles Lakers. Ti so proti New York Knicks z izjemo prve četrtine praktično vse srečanje zaostajali, ob koncu rednega dela pa tudi ob asistencah Luke Dončića ujeli priključek in izsilili podaljšek. V tem je pomemben pečat s trojko prek Karla-Anthonyja Townsa zastavil prav Slovenec, osmo zaporedno zmago pa je s črte prostih metov nato ob koncu potrdil LeBron James. Srečanje je zaznamovala tudi izjemna predstava Jalena Brunsona, ki si je ob koncu podaljška grdo zvil gleženj, pa je bil z 39 točkami prvi strelec tekme, a je na obračunih proti Slovencu še vedno brez zmage.

Pri Lakersih je Dončić na koncu dosegel 32 točk in k temu dosežku dodal še sedem skokov in dvanajst asistenc. Pomemben delež je vnovič prispeval tudi v obrambi, kjer je ukradel štiri žoge. "Naša agresivnost v obrambi je bila danes ključna, zaustavili smo njihov nalet in potem smo igrali košarko. Utrujen sem, ta tekma je bila res težka, imajo odlično ekipo z odličnimi košarkarji. Zdaj smo pri osmih zaporednih zmagah, prav vsaka tekma pa je za nas pravi boj. Rad imam 'velike' trenutke, vesel sem, da sem zastavil potek podaljška, na ta način se je na noge postavila tudi ekipa. S fanti gradimo kemijo, vsi so odlični in vesel sem, da sem del vsega tega," je po svoji deseti tekmi v dresu Lakersov dejal Slovenec.

Vrhunci tekme:

Vrnitev Reavesa in srečanje z nekdanjim soigralcem

Dončić se po najbolj vihravem obdobju svoje kariere v svojem novem "domovanju" Crypto.com Areni počuti vse bolje in bolje, kar dokazuje iz srečanje v srečanje. Slovenski košarkar je v Los Angelesu z nasmehom pozdravil vrnitev na parket soigralca Austina Reavesa, ki je po poškodbi in dveh tekmah premora znova nared, s širokim nasmeškom pa je Ljubljančan pozdravil tudi prvo violino ekipe New York Knicks, Brunsona, s katerim sta si delila slačilnico pri Dallas Mavericks, v tistem času pa zgradila veliko prijateljstvo. Prvič, odkar je zapustil Dallas, se tako Dončić v dresu Jezernikov meri proti dobremu prijatelju in še enemu zvezdniku, ki ga je generalni menedžer Dallasa Nico Harrison pred leti preselil iz Teksasa.

A prijateljstvo sta oba košarkarja ob skoku za prvo žogo pustila ob strani, slovenski as pa je po le nekaj sekundah tekme začel razkazovati svoj razkošen talent, saj je v drugem napadu Lakersov zadel trojko iz step backa in odprl rezultatsko bero svoje ekipe (3:0). Slovenec, ki mu je v zadnjem času največ težav povzročal ravno met z razdalje, je v prvih minutah naravnost blestel. Po štirih minutah tekme je zadel trojko za vodstvo s 14:7, po dobri polovici igre v prvi četrtini pa se je podpisal že pod svojo 12. točko na tekmi, zatem pa je še asistiral Jarredu Vanderbiltu za vodstvo domače zasedbe z 22:15.

Luka Doncic with the steal, three, and shrug 🤷‍♂️pic.twitter.com/e42OeYI5Qr — ClutchPoints (@ClutchPoints) March 7, 2025

Petkratni udeleženec All-Star tekme je v prvih minutah dosegel več kot polovico točk svoje ekipe, v svojih prvih petih poskusih iz igre pa je zgrešil le enkrat. Je pa Dončić dokaj hitro prejel dve osebni napaki, tudi zaradi tega ga je strateg JJ Redick slabe tri minute pred koncem prve četrtine poklical na klop. Tudi zatem so Lakers postavljali smernice dogajanja na igrišču, a je v zadnji sekundi prve četrtine s košem svojo ekipo na 27:31 približal izjemno razpoloženi Brunson, ki se je v prvi četrtini podpisal pod 14 točk.

Luka Dončić je v drugi četrtini po "boju" s Karlom-Anthonyjem Townsom prejel tehnično napako. Foto: Reuters

Lakers so se brez Dončića na parketu lovili tudi na začetku druge četrtine, po trojki Landryja Shameta po slabi minuti igre pa so Knicks prvič na tekmi povedli (31:30), skupno so se zatem podpisali pod delni izid 8:1. Po slabih treh minutah igre v drugi četrtini je Redick videl dovolj, po minuti odmora pa je na igrišče znova poslal slovenskega kapetana. V precej bolj raztresenem nadaljevanju je Dončić ob borbi za žogo s Karlom-Anthonyjem Townsom, ki ga je kresnil po glavi, po slabi polovici druge četrtine ob negodovanju prejel tehnično napako. Lakersom zatem predvsem v napadu nikakor ni steklo, po košu OG Anunobya je prednost gostov 3:48 pred koncem prvega polčasa prvič na srečanju narasla na dvomestno (54:44).

Pri domači zasedbi v prvem polčasu poleg Dončića in LeBrona Jamesa na parketu ni bilo razpoloženega košarkarja, ravno slovenski košarkar pa je ob koncu druge četrtine z dvema zadetima prostima metoma postavil izid prvega polčasa, ki so ga gostje dobili s 60:51. Knicks so drugi del tekme dobili s 33:20, Brunson je dosegel 16 točk. Na drugi strani jih je Dončić 18, James dve manj, ob borni predstavi v napadu pa je bil naslednji na strelski lestvici Lakersov Trey Jemison, ki je dosegel pet točk. Gostitelji so v prvem polčasu zmogli le tri mete za tri točke, dva od teh je dosegel Dončić, izgubili so devet žog.

Jalen Brunson Foto: Reuters

Tudi tretja četrtina ni prinesla prebujenja v zasedbi Lakersov, Knicks pa so praktično brez težav ves čas držali prednost okoli deseti točk prednosti. Je pa nekaj upanja v domačo četo vnesel Dalton Knecht, ki se je v zadnji sekundi tretjega dela zadel svojo tretjo trojko na srečanju in domače pred zadnjimi dvanajstimi minutami približal na 76:84.

Drama v zaključku

Po nekaj minutah odmora se je devet minut pred koncem rednega dela igralnega časa na parket vrnil Dončić, ki je takoj zatem zadel iz fadeawaya za 80:88, Lakers so imeli zatem ogromno priložnosti, da zaostanek še zmanjšajo, a žoga ni in hotela skozi obroč. Kljub temu se domači niso predali, dobrih pet minut pred koncem rednega dela je Gabe Vincent izkoristil asistenco Dončića in s trojko svojo ekipo približal le na -5 (85:90). Po zadetem prostem metu Josha Harta je nato na drugi strani izjemno podajo Dončića na alley-oop izkoristil Jaxson Hayes (87:91).

Podaje Slovenca se tu niso ustavile, v naslednjem uspešnem napadu domačih je v kotu našel osamljenega Jamesa, ki je s trojko poskrbel za eksplozijo navdušenja v Crypto.com Areni in domače dokončno vrnil v igro (90:91). Takoj zatem je sicer Dončićev neuspešen poskus za tri točke na drugi strani z uspešno trojko kaznoval Hart, a je imel na drugi strani protiorožje pripravljeno Vincent. Za ekstazo v domači dvorani je 1:51 s trojko za izenačenje poskrbel James (91:91), po uspešni obrambi pa je met za tri in vodstvo dodal še prebujeni Vincent (99:96).

1:51 pred koncem rednega dela je trojko za izenačenje zadel James, ki je nato v podaljšku s štirimi zadetimi prostimi meti pokopal zadnje upe New York Knicks. Foto: Reuters

Zatem je žogo v obrambi ukradel Dončić, a te James ni kronal z zadeto trojko, 46 sekund pred koncem rednega dela pa je nato s košem in še zadetim prostim metom izid znova poravnal Brunson (99:99). V dramatičnem zaključku sta bila za Lakers pri metu za tri točke nenatančna Dorian Finney-Smith in James, devet sekund pred koncem četrte četrtine pa je žoga ob izenačenem rezultatu pristala v rokah Knicksov. Po minuti odmora je nato zaključeval Hart, a je bil njegov poskus prepozen, tekma pa se je ob rezultatu 99:99 prevesila v podaljšek.

Dončić zablestel na začetku podaljška

Na začetku podaljška je zadevo v svoje roke prevzel Dončić, ki je najprej pobral žogo po zgrešenem poskusu za tri Anunobya, nato je zadel iz fadeawaya, zatem pa 3:47 pred koncem podaljška dosegel še neverjetno trojko čez roke 213 centimetrov visokega Townsa za vodstvo domačih s 104:99.

Trojka Dončića:

LUKA MF DONCIC. 🔥🔥🔥



TRIPLE OVER TOWNS.



pic.twitter.com/YIBTfOtvqY — Hoop Central (@TheHoopCentral) March 7, 2025

Na drugi strani je Dončiću odgovarjal Brunson, ki je slabe tri minute pred koncem zaostanek znižal na 103:104, za veselje domačih navijačev pa je takoj zatem s svojo prvo trojko v šestem poskusu na srečanju poskrbel povratnik po poškodbi Reaves (107:103). Kot da drame še ni bilo dovolj, si je Brunson slabo minuto in pol pred koncem podaljška ob prodoru in osebni napaki Reavesa grdo zvil gleženj, a stisnil zobe in s črte prostih metov rezultat izenačil na 107:107, nato pa odšepal v garderobo. S črte prostih metov je bil minuto pred koncem zatem za Jezernike uspešen Hayes (109:107).

Poškodba Brunsona:

Jalen Brunson headed to the locker room after suffering a leg injury on this play



He stayed in to shoot his FT's pic.twitter.com/bw4jrE3Uhj — Bleacher Report (@BleacherReport) March 7, 2025

V lovu za izenačenjem je bil za New York 39 sekund pred koncem nenatančen Miles McBride, sledila je osebna napaka Townsa nad Jamesom, ta pa je s črte prostih metov povišal vodstvo domačih s 111:107. Po dveh neuspešnih napadih Knicksov so ti s skokoma v napadu prišli do novih priložnosti, enajst sekund pred koncem je napako v obrambi domačih s košem kronal Anunoby, ki pa je ob osebni napaki zgrešil dodatni prosti met. Žoga je romala v roke Jamesa, nad katerim je bila storjena osebna napaka, 40-letni Američan je zadel dva prosta meta, po metu za tri iz obupa McBrida je žoga pristala v rokah Dončića, ki se je s soigralci razveselil zmage s 113:109.

Točko manj od Dončića je na koncu prispeval James, ki je ujel še dvanajst odbitih žog in podelil osem asistenc, dvomestna sta bila še Vincent, ki je bil ob dvanajstih točkah nezgrešljiv pri metu za tri točke (4/4), enajst jih je pristavil Knehct. Pri gostih je 39 točkam Brunsona sledil Anunoby z 20 (4/11 za 3), dve manj je dostavil Hart (10 skokov), pod dvojni dvojček pa se je podpisal še Towns (12 točk, 14 skokov).

Naslednja preizkušnja Los Angeles Lakers čaka v noči na nedeljo, ko bodo v noči na nedeljo ob 2.30 po slovenskem času gostovali pri prvakih Boston Celtics.

Jayson Tatum je bo zmagi Bostona dosegel 35 točk. Foto: Reuters

Naslednji nasprotniki Dončićeve ekipe so v noči na petek prišli do tretje zaporedne zmage, skupno pa 45. v sezoni. Celtics so v TD Gardnu s 123:105 premagali Philadelphio 76ers. Glavnino dela so domači opravili že v prvem polčasu, ki so ga dobili s 64:46. Blestel je Jayson Tatum, ki je dosegel 35 točk, pri gostih je Kelly Oubre Jr. prispeval 27 točk.

Golden State Warriors so s 121:119 slavili na gostovanju pri Brooklyn Nets, zmago Bojevnikov pa je devet sekund pred koncem s črte prostih metov potrdil Stephen Curry, ki je bil s 40 točkami prvo ime srečanja, zadel je sedem trojk iz 13 poskusov, med drugim tudi nor met ob koncu prvega polčasa. Za Brooklyn je Cameron Johnson dosegel 26 točk.

Nora trojka Curryja:

STEPH CURRY UNBELIEVABLE 3. 😱😱😱



REPEATING... SIMPLY UNBELIEVABLE. pic.twitter.com/TRMy4ikzeU — NBA (@NBA) March 7, 2025

Mejo 40 točk je v noči na petek v dresu Chicago Bulls dosegel tudi Coby White, ki je s svojo ekipo s 125:123 zaustavil Orlando Magic. White je na koncu prispeval 44 točk, zadel je sedem trojk, dosegel pa je tudi odločilen koš za svojo ekipo 1:23 pred koncem. Za Orlando je sicer v zadnjem napadu Paolo Banchero zgrešil met za tri točke, a je žogo pod košem pobral Wendell Carter Jr., vendar je bilo njegovo zabijanje za izenačenje prepozno.

Houston Rockets so s 109:97 premagali New Orleans Pelicans, Atlanta Hawks pa so kljub 35 točkam Pascala Siakama ugnali Indiano Pacers (124:118). Trae Young je 22 točkam dodal kar 16 asistenc.

Liga NBA, 6. marec:

Lestvica